Confirmado no Brasil, veja como é o Jeep Avenger ao vivo Jeep compacto é menor e com mais entre eixos do que o Renegade Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/06/2025 - 02h00 )

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

O Jeep Avenger foi confirmado no Brasil mas enquanto o lançamento no nosso mercado ainda não acontece a marca na comercializa a novidade em vários países. Foi no Chile que tivemos contato com o SUV compacto ao vivo onde ele custa a partir de R$ 100 mil com motor 1.2 turbo.

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

Vimos ao vivo o Avenger nessa configuração que é a básica mas já bem completa para o nosso mercado. Na ficha técnica tem 4,08 m de comprimento e 2,56 m de entre-eixos, sendo menor porém com 1cm a mais de entre eixos do que o Renegade por exemplo.

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

O Avenger nasceu há um ano com motor 100% elétrico e depois ganhou uma versão híbrida no mercado europeu. Na América Latina também é vendido com motor 1.2 três cilindros sem eletrificação. O Avenger é feito sobre a plataforma CMP, a mesma do Peugeot 208 e Citroën C3, sendo que na Europa o carro chefe de vendas é o e-Hybrid que combina motor 1.2 turbo com um motor elétrico auxiliar.

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

Esse conjunto mecânico do motor 1.2 três cilindros já é usado em produtos Opel, Peugeot e Citroën e agora está disponível no Avenger. Ele trabalha com um sistema de 48v associado a uma bateria de íons de lítio e um câmbio automático de dupla embreagem. O motor 1.2 tem 100cv e 20kgfm de torque e o motor elétrico rende mais 28cv e 5,5kgfm de torque, dados que a Jeep não oficializou mas que por estar presente em outros modelos do grupo Stellantis fica fácil apontar o caminho a ser seguido.

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

Mesmo sem ser um 4x4 (a tração do motor híbrido é só dianteira) a Jeep já mostrou no vídeo alguns modos de condução e recursos que ajudam a melhorar a tração. De qualquer forma uma versão com tração integral estará disponível no futuro.

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

De toda forma estamos falando aqui da versão de entrada. No veículo que vimos exposto no show-room o Avenger tem bancos em couro, multimídia e exibe o pomo do câmbio avantajado sem grandes surpresas.

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

No veículo exposto, fica evidente a preocupação com o bom acabamento e o encaixe das peças. O perfil de acabamento combina muito bem com os produtos da Jeep com superfície macia ao toque sem rebarbas e sem detalhes de falhas de montagem.

Jeep Avenger Marcos Camargo Jr. 14.06.2025

Ainda é cedo para avaliar o impacto da chegada do Jeep Avenger nos mercados da América do Sul. Por enquanto ele é vendido em países como Peru, Colômbia e também no Chile mas quando passar a ser produzido em Porto Real, no Rio de Janeiro, certamente será exportado também para Argentina, Uruguai e Paraguai bem como poderá substituir a importação destes países que hoje recebem o Avenger de Tychy na Polônia.

