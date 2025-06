Jeep comemora retomada da liderança do Compass: vendas crescem 6% em relação a 2024 SUV registrou 5.689 unidades vendidas, à frente do Corolla Crooss Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/06/2025 - 16h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h00 ) twitter

Jeep/Divulgação News Motor

A Jeep celebrou recentemente os 10 anos de produção no Brasil e em maio a marca da Stellantis comemorou as 10.539 unidades vendidas dos modelos Renegade, Compass e Commander. No mesmo mês, a Jeep confirmou o lançamento do Avenger e lançou uma versão especial do Renegade que no mês passado teve 3.645 unidades vendidas. O Compass que perdeu a liderança para o Toyota Corolla Cross no começo de ano teve um mês de maio ben positivo somando 5.689 unidades vendidas.

As 10.539 unidades vendidas pelo Jeep representam um crescimento de 13% em relação ao mês anterior. No acumulado do ano, a Jeep já soma 46.415 emplacamentos, um crescimento de 6% em relação ao mesmo período do ano passado.

E o Compass voltou a liderar os SUVs médios em maio com 5.689 emplacamentos. Esse número garantiu também ao modelo um lugar entre os dez carros mais vendidos do mercado brasileiro em maio. Um resultado sólido de um modelo que é sucesso e referência em tecnologia, segurança e capacidade no Brasil. No acumulado do ano, o Compass já conta com 22.988 unidades vendidas.

