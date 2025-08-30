Jeep Commander recebe 40 novos acessórios Mopar SUV revebe novos itens para aumentar opções de personalização Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 30/08/2025 - 11h00 ) twitter

Jeep Commander - Acessórios Jeep/Divulgação

A Jeep divulgou a nova linha de 40 acessórios para o Commander na gama de produtos agora chamada “Jeep Authentic Accessories”, desenvolvidos pela Mopar. Todos os acessórios podem ser aplicados em qualquer versão do Commander, seja flex, diesel ou gasolina sendo compatíveis com os modelos lançados desde 2021.

Jeep Commander - Acessórios Jeep/Divulgação

Entre os principais itens estão estribos laterais, engate reboque integrado ao para-choque traseiro, bagageiro tubular, suportes para bicicletas e tapetes com bordas elevadas. Há ainda itens como soleira iluminada, um projetor de logo Jeep e as ponteiras de escapamento em acabamento polido ou preto.

Jeep Commander - Acessórios Jeep/Divulgação

O SUV também pode contar com o sistema Tilt Down, que rebate automaticamente o retrovisor direito durante manobras de ré.

Jeep Commander - Acessórios Jeep/Divulgação

A Jeep informou que além dos acessórios individuais o cliente pode optar por pacotes definidos, como o “Design” que traz ponteiras polidas, frisos personalizados e estribos laterais, “Performance e capacidade” que agregam barras de teto, bagageiro tubular e engate reboque com suporte de bicicleta, “Tecnologia” que incorpora soleira iluminada, projetor de logo e carregador por indução e o pacote “Conforto e sofisticação” que reúne tapetes de bordas elevadas, tapete de porta-malas e o sistema Tilt Down.

Jeep Commander - Acessórios Jeep/Divulgação

Recentemente atualizado, o Commander possui motorização 1.3 turboflex T270 de 176 cv e 27,5 kgfm nas versões Longitude, Limited e Overland, motor diesel 2.2 Multijet II de 200 cv e 45,9 kgfm também na Overland e o 2.0 Hurricane-4 de 272 cv e 40,8 kgfm na versão Blackhawk.

Jeep Commander 2026 Marcos Camargo Jr 04.08.2025

Os preços sugeridos partem de R$ 220.990 na versão Longitude e chegam a R$ 324.990 na versão Blackhawk.

Jeep Commander 2026 O Mecanico/Jeep/Divulgação

NOVO JEEP COMMANDER 2026: mais tecnologia, novo visual e câmbio rotativo! Vale a pena? VEJA O VÍDEO!

