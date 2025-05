Jeep Renegade ganha série especial 10 anos com motor T270 e tração 4X4 Novidade terá 1.010 unidades com detalhes estéticos especiais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/05/2025 - 14h00 (Atualizado em 12/05/2025 - 14h00 ) twitter

A Jeep já produziu 660 mil unidades do Renegade no Polo Automotivo de Goiana/PE e aos 10 anos de idade o SUV compacto ainda se mostra competitivo nas vendas. Tanto que a Jeep lança hoje a série “Renegade Edição Especial Jeep 10 anos” com detalhes estéticos alusivos à marca em uma série especial limitada a 1.010 unidades.

A versão especial de 10 anos é baseada na Willys e tem motor T270 que é o conhecido 1.3 litro turbo de 176cv e 27kgfm de torque combinado com transmissão automática de nove velocidades e tração 4X4. Porém esteticamente o Renegade 10 anos ganha detalhes estéticos interessantes.

Entre eles estão um adesivo preto fosco no capô com a grafia “10 years”, rodas exclusivas aro 17 na cor preta e pneus Pirelli Scorpion de uso misto, adesivo da versão na coluna C e também o adesivo “Willys” (referência ao primeiro Jeep Willys produzido a partir de 1941)

Por dentro mantendo a lista de equipamentos já conhecida e itens como teto solar panorâmico, painel digital e multimídia com espelhamento sem fio o Jeep Renegade 10 anos ganha bancos em couro com logo costurado da versão, detalhe com desenho do jeep na etiqueta lateral dos mesmos bancos, emblema numerado posicionado nas saídas superiores de ar do painel e soleira exclusiva.

Os compradores ganham ainda um kit com camiseta personalizada, mochila e uma caixa Jeep. O Jeep Renegade 10 anos será vendido por R$ 185.990 com garantia de cinco anos.

“O Renegade ajudou a mudar o panorama do mercado de SUVs compactos no Brasil e por isso escolhemos esse produto para a comemoração dos dez anos no Brasil. A logo que selecionamos com o tanque de combustível e o ‘X’ também referente aos 10 anos no algoritmo romano remetem a essa marca tão importante”, diz Bruno Domingues, vice-presidente da Jeep.

