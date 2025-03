SUV compacto da Leapmotor é lancado na China por menos de R$ 90 mil Brasil aguarda lançamento do C10 que será mostrado em Abril no Salão de Shangai Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/03/2025 - 18h00 (Atualizado em 26/03/2025 - 18h00 ) twitter

Leapmotor/Reprodução

A Leapmotor apresentou hoje o SUV compacto B10 que será lançado efetivamente em 10 de abril na China. Por lá, o modelo deve ser oferecido em cinco versões com preços a partir de 109.800 yuan, cerca de R$ 86.566 em conversão direta. O B10 fará dupla com o C10 e T03 e terá produção concentrada na China e também em Zaragoza, na Espanha.

Leapmotor/Reprodução

A identidade do Leapmotor B10 é singular mas repete o perfil do C10 com trações limpos e faróis afilados. A traseira conta com ampla lanterna em uma só peça. Não há imagens do interior do modelo, mas como todo carro chinês deve trazer amplas telas e, também, terá um assistente de voz baseado em inteligência artificial e opções modulares para personalização do espaço do passageiro.

Leapmotor/Reprodução

O crossover elétrico da Leapmotor também conta com um sistema LiDAR e um chip 8650 para assistência à condução autônoma em rodovias e áreas urbanas. Todavia, a montadora não revelou a potência dos motores elétricos, dizendo apenas que a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 6,8 segundos e a autonomia é de 600 km, sendo possível carregar de 30% a 80% da bateria em 19 minutos.

Leapmotor/Reprodução

Fábrica na Europa

A Leapmotor já tem 400 pontos de venda na Europa a linha do C10, B10 e T03 é vendida na Bélgica, França, Alemanha, Grécia, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Romênia, Espanha, Suíça e Reino Unido. O SUV B10 da Europa será produzido na fábrica da Stellantis em Zaragoza, na Espanha, a partir de 2026. A decisão de investimento de 200 milhões de dólares, cerca de R$ 1 bilhão de reais ocorreu após análise de locais na Alemanha e Eslováquia, com a escolha da Espanha devido a custos trabalhistas mais baixos e incentivos para energia limpa. Ademais, Stellantis e Leapmotor trabalham para ampliar a aquisição de componentes de fornecedores espanhóis, visando benefícios fiscais e subsídios governamentais.

