Leapmotor vai estrear com 34 concessionárias no Brasil Primeiros concessionários já são "parceiros" das marcas Stellantis Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/03/2025 - 21h00 (Atualizado em 21/03/2025 - 21h00 )

Leapmotor/Divulgação

A Leapmotor, nova marca de veículos eletrificados da Stellantis vai estrear com 34 concessionárias quando o SUV C10 estrear no Brasil. A marca confirmou o início das operações nesta semana com vários concessionários que já são “parceiros da Stellantis”. Ou seja, marcas que já atuam com as marcas Fiat, Jeep, RAM, Peugeot e Citroën.

Leapmotor/Divulgação

“As vendas da Leapmotor no Brasil serão apoiadas inicialmente por uma rede com 34 concessionárias espalhadas por todo o país. Estaremos presentes nas principais cidades do Brasil, graças à nossa parceria com grupos que já trabalham com as marcas da Stellantis. Isso permitirá que o cliente Leapmotor tenha a segurança de uma rede preparada para atendê-lo ao longo de toda a sua jornada, antes, durante e após a compra”, afirma Herlander Zola, Vice-Presidente de Operações Comerciais da Stellantis Brasil.

Leapmotor/Divulgação

Para valorizar os concessionários a Stellantis disse que essa lista inicial será “crucial para garantir a excelência no atendimento ao cliente e assegurar a melhor assistência, levando em conta as peculiaridades na manutenção de veículos eletrificados”.

Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

“As concessionárias Leapmotor irão reunir todos os atributos que também estão presentes nos modelos da marca, incluindo tecnologia, inovação e futurismo. Nosso foco é permitir que o cliente tenha uma experiência única desde o primeiro contato com a Leapmotor, em um grande salto para uma nova era”, conclui Fernando Varela, Vice-Presidente da Leapmotor para a América do Sul.

Leapmotor/Divulgação Leapmotor/Divulgação

A Leapmotor deve apresentar oficialmente o C10 no Salão de Shangai na China quando novas informações serão divulgadas.

