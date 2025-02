Lexus UX 300h: teste da novidade que alia economia e sofisticação Crossover supera os 18km/h e esbanja sofisticação ao volante mas preço é mais alto que o de um SUV híbrido plug-in Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/02/2025 - 20h30 (Atualizado em 10/02/2025 - 20h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Presente no Brasil há 13 anos, a divisão Lexus tem uma “vida própria” além da Toyota e há cinco anos vende apenas produtos eletrificados no Brasil. Uma das últimas novidades da merca é o Lexus UX 300h, crossover baseado no Corolla Cross com conjunto eletrificado muito mais evoluído, perfil sofisticado e ao mesmo tempo com performance e economia de combustível. O R7-Autos Carros testou a novidade por uma semana em cerca de 800km combinando duas viagens e um trecho longo na cidade.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

O perfil do Lexus UX 300h combina desenho arrojado e esportivo que combina com os demais produtos da marca. Com seus 4,50m de comprimento com 2,64m de entre-eixos não esconde o parentesco com o Corolla Cross. No entanto é bem mais baixo com 1,52m de altura, tem 1,84m de largura e infelizmente menos espaço a bordo. No banco traseiro, viagens longas podem ser desconfortáveis para a família e o porta-malas de 234 litros é pequeno como em um hatch compacto.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Mas a entrega de qualidade a bordo nem se compara. O Lexus UX 300h é muito bem feito combinando couro de qualidade com encaixes perfeitos de acabamento, bancos com ventilação e ajuste de altura e espaldar com botões de acabamento preto brilhante.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

No painel, são 12,3 polegadas do conjunto digital com moldura esportiva e uma posição correta de direção, bem egonômico mesmo para motoristas mais altos. O console central não é alto demais e tem poucos botões com bom gosto e a multimídia de 12 polegadas tem resolução muito melhor que a de um Toyota assim como a câmera e a interface de uso com conexão sem fio de celulares Apple CarPLay e Android Auto. O som também tem excelente qualidade e agrada pela divisão sonora e o equilíbrio.

‌



Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Motor deixa Toyota para trás

O conjunto híbrido do Lexus UX 300h é interessante ao combinar o 2.0 a gasolina com 152cv e 18,8kgfm de torque, lembrando que no Corolla Cross são apenas 101cv, associado ao motor elétrico de 112cv e 20,6kgfm de torque (no Toyota são 72cv). A potência combinada é de 198cv capaz de acelerar de 0-100km/h em 8,1s. As baterias são de íons de lítio com apenas 0,91kwh, sem autonomia elétrica, mas capaz de combinar bem com o motor a combustão para atingir economia especialmente na cidade.

‌



Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

O consumo médio do Lexus UX 300h chega a 17,3km/l na cidade e 14,9kgfm de torque na estrada. Em percurso rodoviário nosso teste de 800km bateu com o Inmetro mas na cidade superou os 18,5km/l em todos os percursos. Surpreendeu para um carro com 2100kg.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

A suspensão tem um acerto macio e preciso sem as batidas secas presentes em um Corolla ou Corolla Cross. Isso se explica ao melhor dimensionamento da suspensão no Lexus feito bem ao gosto norteamericano.

‌



Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

O crossover é macio e agradável e de fato conquista ao volante seguindo o conceito Omotenashi de tratar muito bem o cliente. O Lexus traduz bem essa filosofia.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Além disso o UX 300h traz uma boa lista de itens de série como LEDs em todas as luzes internas (exceto no quebra-sol) e externas como os 102 leds da lanterna, teto solar pequeno porém presente, revestimento de teto preto, controle de cruzeiro adaptativo e pacote ADAS completo com alerta e frenagem automática, alerta de ponto cego e manutenção do carro na faixa entre outros como alerta de fadiga.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

Só nos gráficos com ícones familiares é que se percebe estar a bordo de um Toyota.

Marcos Camargo Jr. 10.02.2025

O preço é elevado: R$ 299,9 mil, certamente alinhado aos concorrentes premium como BMW X1 e Audi Q3, mas alto demais para um carro com motor híbrido puro. Com seu nível de potência ou pouco mais é possível levar para casa um SUV híbrido plug-in chinês com pacote equivalente como BYD Song Plus ou mesmo o Song Premium no mesmo preçou ou ainda o GWM Haval H6 PHEV 34. É questão de gosto. De fato, o Lexus UX 300h vem de uma linhagem mais nobre e esbaja bom gosto ainda que esbarre no preço alto ele pode surpreender pela entrega para quem quer muito mais do que um Toyota na garagem.

COROLLA CROSS DE LUXO! Novo Lexus UX 300h híbrido é melhor e MAIS CARO que o Corolla. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.