Corolla segue líder mas BYD supera Jetta, Sentra e Civic Nas vendas de janeiro o Toyota Corolla teve 2.568 unidades vendidos e o King apenas 825 unidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 08/02/2025 - 20h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Toyota/Divulgação

O mercado de sedãs médios virou nicho no Brasil. Praticamente só o Corolla tem volume de vendas e outros produtos vendem, quando muito, algumas centenas de unidades em um mercado de 2,5 milhões de unidades. Mas além da Toyota a BYD não tem do que reclamar.

Sedã da BYD usa sistema eletrificado hírido plug-in

Nas vendas de janeiro o Toyota Corolla teve 2.568 unidades vendidos e o King apenas 825 unidades contabilizadas em janeiro. Com isso, o ranking de vendas dos sedãs médios continua igual ao ano passado. No entanto 70% das vendas do Corolla são de versões a combustão enquanto o King só tem conjunto híbrido. Isso quer dizer que considerando os eletrificados a BYD está bem contente com seu sedã médio.

Marcos Camargo Jr. 28.09.2024 Marcos Camargo Jr. 28.09.2024

O terceiro lugar foi o Nissan Sentra, que teve 438 unidades comercializadas e vem crescendo lentamente. Logo atrás ficou o Civic com 285 unidades licenciadas. A Honda bem que tentou vender mais mas o preço é alto uma vez que o sedã vem importado da Tailândia, país com o qual o Brasil não possui acordos de importação, resultando em um preço mais elevado do que os principais concorrentes. O quinto colocado foi o Volkswagen Jetta vendido só na versão GLI que teve 122 unidades emplacadas. O sexto lugar ficou com o Caoa Chery Arrizo 6 com 97 unidades contabilizadas. O BYD Seal ficou na sétima colocação com 93 unidades vendidas.

Marcos Camargo Jr. 12.10.2024 Marcos Camargo Jr. 12.10.2024

O oitavo lugar ficou com o Mercedes-Benz CLA 200, que teve 53 unidades comercializadas. Próximo dele ficou o Audi A3 com 18 unidades negociadas. Fecha o Ranking, o Audi A5 também com 18 unidades vendidas.

‌



Top 10 sedãs médios mais vendidos em janeiro

‌



1 - Toyota Corolla - 2.568

2 - BYD King - 825

‌



3 - Nissan Sentra - 438

4 - Honda Civic - 285

5 - Volkswagen Jetta - 122

6 - Caoa Chery Arrizo 6 - 97

7 - BYD Seal - 93

8 - Mercedes-Benz CLA 200 - 53

9 - Audi A3 - 18

10 - Audi A5 - 18

BYD KING: o que poderia ser melhor? teste 2.500km com o sedã. VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.