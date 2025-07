Marca de luxo da BYD, Yangwang confirma entrada na Europa em 2026 YANGWANG e Denza são confirmados pela vice presidente Stella Li em entrevista Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h00 ) twitter

A Yangwang, marca de veículos de luxo da BYD, confirmou sua chegada ao mercado europeu em 2026. A informação foi dada pela própria Stella Li, vice-presidente da montadora chinesa, em entrevista à revista britânica Autocar. A Yangwang será a segunda marca da BYD a desembarcar no continente, após a estreia da Denza, programada para o início do próximo ano. Vale lembrar que há produtos das duas marcas cotados para o Brasil porém no nosso caso a BYD irá usar apenas o nome “Denza”.

Ainda não há detalhes sobre os modelos que serão lançados na Europa, mas é provável que o SUV de luxo U8 seja o primeiro a desembarcar no Velho Continente. O modelo é atualmente o mais vendido da Yangwang na China.

Yangwang U8: SUV híbrido com foco em tecnologia e tração 4x4

‌



O Yangwang U8 é construído sobre a plataforma E4 e mede 5,32 metros de comprimento, 2,05 m de largura e 1,93 m de altura, com entre-eixos de 3,05m.

O conjunto mecânico combina quatro motores elétricos que somam 880 kW (1.180 cv) e 1.280 Nm de torque, com um motor a combustão 2,0 litros que funciona como gerador (sistema EREV – veículo elétrico com extensor de autonomia). A aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 3,6 segundos, segundo dados da fabricante.

‌



O U8 tem bateria LFP (Blade, construída em camadas) de 49,05 kWh, que permite 180 km de autonomia elétrica. Já a autonomia combinada pode alcançar 1.000 km. A suspensão é hidráulica, do tipo DiSus-P, com controle eletrônico de altura e estabilidade.

‌



Interior do U8

O interior do U8 inclui um painel digital de 23,6 polegadas, tela central de 12,8 polegadas, uma terceira tela para o passageiro dianteiro com também 23,6 polegadas e um head-up display de realidade aumentada de 70 polegadas. O sistema de som é assinado pela dinamarquesa Dynaudio, com 22 alto-falantes.

Vendas e desempenho no mercado chinês

De acordo com dados da China EV DataTracker, o Yangwang U8 acumulou 10.126 unidades entregues entre novembro de 2023 e junho de 2025. Apesar do bom desempenho inicial, os números mais recentes indicam desaceleração: foram 94 unidades vendidas em maio de 2025 e 64 em junho.

