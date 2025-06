Michelin vai fechar fábrica de pneus em Guarulhos e culpa custos elevados de produção Fabricante seguirá atuando com as unidades em Manaus/AM, Resende e Campo Grande/RJ Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/06/2025 - 15h44 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Michelin vai fechar fábrica de pneus em Guarulhos e culpa custos elevados de produção Michelin/Divulgação

A Michelin América do Sul anunciou hoje o encerramento das operações na fábrica de Guarulhos (São Paulo), “de forma gradual até o fim de 2025”. A unidade produz, principalmente, câmaras de ar para pneus de motos e bicicletas, pneus industriais e produtos semiacabados. Na unidade atuam 350 dos 8.000 colaboradores da empresa e negocia com o sindicato local o encerramento dos contratos.

Michelin vai fechar fábrica de pneus em Guarulhos e culpa custos elevados de produção Michelin/Divulgação

De acordo com a marca “a decisão é resultado de uma supercapacidade de produção gerada a partir da entrada expressiva de produtos importados da Ásia, que muitas vezes chegam abaixo do custo de produção local, impactando fortemente o segmento de câmaras de ar para pneus de motos e bicicletas”

Michelin vai fechar fábrica de pneus em Guarulhos e culpa custos elevados de produção Michelin/Divulgação

A Michelin afirma que estudou outras soluções antes de decidir pelo fechamento da unidade. “Nesse contexto, infelizmente, nenhuma das opções analisadas se mostrou factível ou sustentável para a continuidade das operações. A decisão de encerrar as atividades foi tomada como último recurso.”

Michelin vai fechar fábrica de pneus em Guarulhos e culpa custos elevados de produção Michelin/Divulgação

‌



“Quando tomamos decisões difíceis como esta, reafirmamos nosso valor de respeito às pessoas. Nesse momento, gostaria de destacar o incontestável engajamento da equipe de Guarulhos, em todas as suas funções. Esta decisão, de forma alguma, está relacionada ao desempenho desse time. A empresa está extremamente comprometida em realizar uma escuta ativa e oferecer apoio personalizado às equipes internas durante todo o processo. Nós também garantimos o cumprimento de nossos compromissos com todos os nossos clientes nesse momento de transição,” afirma Hervé Le Gavrian, CEO da Michelin América do Sul.

‌



A Michelin seguirá com as operações baseadas nos estados do Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e em São Paulo. As fábricas estão em Manaus (AM), Guarulhos (SP), Resende e Campo Grande (RJ).

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.