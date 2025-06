Carro novo é caro? veja o preço dos populares com três anos de uso que compensam Selecionamos as 5 principais ofertas e diferenças de preço surpreendem Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hyundai HB20 2023 Honda/Divulgação

O preço dos carros zero quilômetro subiu muito nos últimos anos sempre em índices acima da inflação oficial. Assim, muitos consumidores que buscam trocar de carro esbarram em valores que em muitos casos superam os R$ 100 mil em modelos antes “populares.

Traseira tem desafios e lanternas até as extremidades do novo Hyundai HB20 2023

Mas em muitos casos, um seminovo bem conservado, muitas vezes da mesma geração e com o mesmo motor de um carro novo pode compensar mais. O R7-Autos Carros selecionou cinco exemplos de carros seminovos que são bem mais baratos que seus equivalentes novos com preços bem mais baixos.

Hyundai HB20 1.0 Comfort

Modelo 2023: R$ 70,8 mil

‌



Modelo 2025: R$ 95,7 mil

‌



O Hyundai HB20 2025 tem o mesmo visual da linha 2023. O compacto é elogiado pela manutenção robusta, consumo contido de combustível e pelo conjunto e nível de equipamentos. Quem compra um 2023 ainda tem 2 anos de garantia já que o HB20 tem cinco anos de cobertura pela fábrica.

Marcos Camargo Jr. 16.12.2024 Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

O valor médio de um Hyundai HB20 Comfort 2023 na Tabela FIPE é de R$ 70.879 para a versão mecânica e R$ 83.301 para a versão automática.

‌



News Motor

Volkswagen Polo MPI

Modelo 2023: R$ 82,2 mil

Modelo 2025: R$ 95,5 mil

O compacto da Volkswagen chegou em 2018 e hoje fica ofuscado por T-Cross, Nivus, Tera e do próprio Polo Track. Tem manutenção simples e é referência em segurança com seis airbags de série. O motor MPI tem 84cv e câmbio manual de cinco marchas.

Volkswagen/Divulgação

O preço do Polo MPI 2023 varia entre R$ 82.270,00 nesta versão e R$ 92.387,00 em um automático 1.0 TSI. O MPI deixou de ser comercializado na linha 2026 e por isso comparamos com o Track que é equivalente.

Fiat Argo Drive

Modelo 2023: R$ 65,9 mil

Modelo 2025: R$ 84,1 mil

O compacto Argo lançado em 2017 é um dos carros mais vendidos do país. Com motor 1.0 Firefly de 75cv é referência em economia e manutenção barata do motor com comando de corrente. Na versão Drive muitas vezes há equipamentos como multimídia de 7 polegadas.

Os precos do Argo 2026 zero quilômetro variam entre entre R$ 81.048,00 e R$ 100.546,00. A versão Trekking sai por R$ 105,9 mil.

Kwid 2023 Renault Divulgação

Renault Kwid Zen 1.0

Modelo 2023: R$ 51 mil

Modelo 2026: R$ 79,9 mil

O Kwid ainda é um dos modelos mais vendidos do Brasil referência em economia e praticidade pois é compacto e cabe facilmente nas vagas de prédios e shoppings. O motor é 1.0SCe de 70cv combinado com câmbio de cinco marchas.

Renault kwid 2023 Renault Divulgação

O Renault Kwid 2023 tem diferentes versões com preços na Tabela FIPE que variam de R$ 51.079 a R$ 58.102.

Chevrolet Onix LT

Modelo 2023: R$ 67,1 mil

Modelo 2026: R$ 94,4 mil

O compacto Onix é um veículo econômico e vem equipado com multimídia de série, motor três cilindros Ecotec aspirado ou turbo e referência também em itens de série com seis airbags de série. O motor do Onix tem 82cv nas versões aspiradas e 116cv nas turbinadas.

O Onix LT é a versão mais em conta do compacto da Chevrolet, que é um dos carros mais vendidos no país

No caso do Onix a Tabela FIPE varia dependendo da versão e opcionais, mas fica entre R$ 67.164 e R$ 89.374

NOVO HYUNDAI HB20 2023: mais bonito? Veja as novidades, motor, versões e preços a partir de R$76 mil. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.