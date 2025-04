Nivus GTS já tem data de lançamento: veja o que sabemos SUV cupê três motor 250TSI e pacote esportivo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 15h14 ) twitter

Reprodução

Ao apresentar o T-Cross Extreme e também o Nivus Sense, a Volkswagen finalmente confirmou também a data de estreia do Nivus GTS. Ele será lançado em um evento nos dias 28 e 29 de abril com data de chegada às concessionárias em maio.

Redes Sociais/Reprodução

A versão esportiva do Nivus terá como diferencial um pacote específico e também o motor 250TSI presente no T-Cross Highline e Taos além do Virtus Exclusive. Portanto teremos o motor 1.4 turbo TSI de 150cv e 25,5kgfm de torque combinado com transmissão automática de seis velocidades.

Nivus GTS roda em testes antes do lançamento Reprodução

Há uma grande expectativa para lançamento desta versão de apelo esportivo. Assim como já extinto Polo GTS, além do motor 250TSI, o Nivus deverá ter uma calibração específica de suspensão, com molas e amortecedores de relações mais curtas e rígidas para uma direção esportiva.

Reprodução

Visualmente, o carro já surgiu na reestilização do Nivus em outubro do ano passado mas foi mostrado distante do público. São esperados itens como detalhes em vermelho nos bancos e costura do volante, bem como a sigla GTS usada na parte interna e externa. Os preços serão divulgados apenas na ocasião do lançamento.

