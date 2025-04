Nova bateria da CATL chega a 800 km de autonomia Empresa mostrou três soluções com novos componentes e sistema de carga ultrarrápida Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/04/2025 - 13h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h17 ) twitter

Nova bateria da CATL chega a 800km de autonomia CATL/Divulgação

Dias antes do Salão de Shangai, a gigante de baterias CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) anunciou durante uma conferência de imprensa, chamada “Tech DAY”, três novas tecnologias para baterias de veículos híbridos e elétricos.

Nova bateria da CATL chega a 800km de autonomia CATL/Divulgação

Para estes veículos, a CATL anunciou uma tecnologia de baterias com “núcleo duplo” independente – uma área principal de energia e uma área de extensão de autonomia – cada uma utilizando materiais de células diferentes. A CATL disse que o sistema duplo de alta e baixa tensão, também contribui para manter a estrutura, proteção contra fuga térmica e gerenciamento térmico para garantir a segurança, semelhante ao conceito de redundância usado em aviões com dois motores.

Nova bateria da CATL chega a 800km de autonomia CATL/Divulgação

A CATL também foi pioneira na tecnologia de bateria com eletrodo negativo, que aumenta a densidade energética e elimina alguns componentes de difícil obtenção, como o anodo de grafite.

“Essa tecnologia representa uma mudança fundamental na forma como encaramos as limitações de autonomia dos veículos elétricos”, explicou um porta-voz da CATL. “Ao combinar duas tecnologias distintas de bateria em um único pacote, conseguimos otimizar tanto o desempenho de alta potência quanto a capacidade de autonomia estendida.”

‌



A CATL também apresentou a segunda geração da bateria Shenxing de carregamento ultrarrápido. A nova bateria oferece até 800 quilômetros de autonomia. Trata-se de um ganho de 2,5 km de autonomia por segundo de recarga, permitindo que os motoristas adicionem mais de 520 km em apenas cinco minutos, quando conectados a estações de carregamento compatíveis com potência de nível megawatt.

Nova bateria da CATL chega a 800km de autonomia CATL/Divulgação

Híbridos com mais autonomia

O terceiro grande anúncio foi a bateria de íons de sódio da CATL, que deve entrar em produção em massa em dezembro deste ano e é compatível com veículos híbridos e 100% elétricos. Essa bateria de íons de sódio atinge a maior densidade energética da indústria, com 175Wh/kg, possibilitando que veículos híbridos tenham autonomia 100% elétrica superior a 200 quilômetros e que modelos totalmente elétricos ultrapassem os 500 quilômetros de alcance.

‌



Nova bateria da CATL chega a 800km de autonomia CATL/Divulgação

Recarga em climas frios

A tecnologia também resolve um dos maiores problemas enfrentados por proprietários de veículos elétricos: o desempenho em climas frios. Os testes mostram que, a -30°C, a bateria consegue carregar de 30% a 80% em apenas 30 minutos, mantendo 93% da sua capacidade utilizável. Mesmo com apenas 10% de carga, os veículos conseguem manter velocidades de até 120 km/h.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.