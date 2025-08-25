Novo Audi Q3 Sportback é apresentado na Europa: vem ao Brasil? SUV de perfil esportivo chega à nova geração mais equipado e mais eficiente Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/08/2025 - 15h44 (Atualizado em 25/08/2025 - 15h44 ) twitter

Audi Q3 Sportback Audi/Divulgação

A Audi confirmou hoje a chegada do Q3 Sportback de nova geração na Europa. O SUV cupê da marca alemã também troca de geração acompanha uma fase importante de renovação dos seus principais modelos na Audi. A variante de carroceria com perfil cupê estreia oficialmente em novembro, junto da versão convencional do SUV. O Q3 Sportback será produzido na fábrica de Györ, na Hungria, ao preço inicial de 46.450 euros (R$ 295 mil em valores puramente convertidos) na versão de entrada TFSI 110 kW, enquanto o híbrido plug-in parte de 51.150 euros (cerca de R$ 325 mil).

Audi Q3 Sportback Audi/Divulgação

Mantendo as características esportivas vale dizer que o Q3 já foi apresentado mas a Audi optou por deixar o Sportback para um segundo momento na marca.

Audi Q3 Sportback Audi/Divulgação

Design do Q3 Sportback

Além do novo visual mais fluido como nos novos A5 e A6 já mostrados no Brasil, o Q3 Sportback mantém sempre pacote de acabamento S-Line, rodas com 17 a 20 polegadas e teto 29mm mais baixo em relação ao Q3 SUV.

Audi Q3 Sportback Audi/Divulgação

Também como parte característica da nova linha o coeficiente de arrasto é baixo. 0,30 e há recursos para deixar o Q3 mais eficiente e silencioso. Há vidro acústico inédito nas janelas dianteiras, associado a película PVB-A para melhorar o isolamento sonoro. Diferente do Audi A5 a combustão os faróis são em Matrix LED com micro-LEDs, lanternas OLED digitais com barra contínua em LED e logotipo iluminado.

Audi Q3 Sportback Audi/Divulgação

Novo interior

No interior, o tom do Q3 segue o perfil dos novos produtos com novo volante, painel, mais espaço para as telas digitais e novo comando de iluminação e limpadores. O porta-malas do Sportback acomoda 488 litros, chegando a 1.289 litros com os bancos rebatidos — cerca de 100 litros a menos que no Q3 tradicional. A capacidade de reboque é de 2.100 kg.

Audi Q3 Sportback Audi/Divulgação

Motores que devemos ter no Brasil

A gama de motores do Q3 Sportback começa com o 1.5 TFSI de 150 cv, equipado com sistema híbrido leve que deve ser produzido em breve no Brasil pela Volkswagen. Na gasolina, há ainda duas versões quattro sendo uma com 204 cv e outra mais potente 265 cv como no Q3 SUV. O Audi Q3 Sportback e-hybrid, híbrido plug-in de 272 cv combinados, será a primeira com eletrificação mais parruda e associa bateria de 25,7 kWh (19,7 kWh líquidos) para até 118 km de autonomia elétrica no ciclo WLTP. Assim como o novo Q3 SUV, a versão Sportback também deve ser oferecida em algum momento no mercado brasileiro.

