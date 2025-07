Novo Range Rover Sport SV tem até 230 cores possíveis com serviço de customização Interior pode ter até 1500 combinações de revestimento interno Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/07/2025 - 09h07 (Atualizado em 25/07/2025 - 09h07 ) twitter

Range Rover Sport SV Land Rover/Divulgação

A Land Rover amplia a oferta de personalização do Range Rover Sport SV e da versão Autobiography com o refinado serviço SV Bespoke. O programa eleva o nível de exclusividade e permite que os clientes configurem seu veículo com um nível de customização raramente visto no segmento.

Range Rover Sport SV Land Rover/Divulgação

A gama SV Curated Bespoke oferece até 230 tonalidades externas, com acabamentos brilhantes ou acetinados. Já o serviço Match to Sample possibilita a reprodução exata de qualquer cor fornecida pelo cliente.

Na opção com pintura Bespoke brilhante, a carroceria recebe um acabamento especial com camada extra de verniz, semelhante ao vidro, aplicada e polida por especialistas no centro técnico da marca. O processo resulta em um brilho refinado e de alta durabilidade.

‌



Para quem busca ainda mais exclusividade, o capô pode ser confeccionado em fibra de carbono exposta, com diferentes opções de acabamento. Também é possível personalizar o teto e as capas dos retrovisores com pinturas específicas dentro do portfólio Bespoke.

‌



Range Rover Sport SV Land Rover/Divulgação

A inscrição Range Rover, posicionada na dianteira e traseira, passa a contar com 22 combinações possíveis, graças à introdução de oito novas opções feitas com metais nobres e acabamentos exclusivos. O emblema interno também pode ser configurado para seguir a cor da carroceria ou do teto, reforçando o visual integrado.

‌



No conjunto de rodas, um novo design para as aro 23 polegadas entra em cena, com destaque para as pinças de freio nas cores Xenon Blue ou Silver, ampliando o leque de personalização externa.

Interior com 1500 opções

O interior segue o mesmo padrão de sofisticação e versatilidade. Há 15 opções de revestimentos e materiais que, combinados, resultam em mais de 1.500 configurações diferentes. As novas tonalidades exclusivas incluem Azul Marinho, Brogue, Pimento, Cru, Lunar e Azul Raven, com a possibilidade de contrastes nos pespontos.

Range Rover Sport SV Land Rover/Divulgação

A personalização se estende ainda para os bordados dos bancos, os painéis das portas, o console central e as soleiras, permitindo que cada exemplar do Range Rover Sport SV seja realmente único, de acordo com a visão de cada cliente. No Brasil, com nome extenso, o Range Rover 3.0 D350 Turbo Diesel MHEV Autobiography AWD Automático e a 3.0 D350 Turbo Diesel MHEV SV AWD Automático custam entre R$ 1.595.470 e R$ 1.924.170.

