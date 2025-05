Novo Toyota RAV4 ganha mudança total e estreia em 2026 SUV híbrido fica mais eficiente e ganha mais tecnologia embarcada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/05/2025 - 11h50 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h50 ) twitter

Toyota/Divulgação

A Toyota já vendeu 15 milhões do RAV4 em 31 anos e acaba de anunciar uma mudança radical no SUV médio. Mantendo sua sexta geração, há mudanças de visual e os motores ficaram mais eficientes. As vendas foram confirmadas na Europa e nos Estados Unidos em 2026 e o Brasil deve receber a novidade logo depois.

Toyota/Divulgação

A Toyota confirmou o design do RAV4 que ganha um estilo mais robusto e alinhado com seus novos produtos. O RAV4 parece mais “reforçado” com vincos nos paralamas e uma traseira mais larga, novos faróis em forma de “C” com a parte de baixo interligada por uma faixa escura, para-choque vincado e grade ampla. O desenho está mais alinhado agora com a linha do Corolla Cross (inclusive o “nosso”atualizado ano passado como linha 2025) assim como o do Prius.

Toyota/Divulgação

Por dentro o desenho também foi completamente modificado e a tecnologia embarcada inclui central multimídia com tela de 12,9″ e painel digital de 13 polegadas com novo sistema, assistente de voz, volante com novos comandos físicos assim como no console central e carregador de celular por indução duplo.

‌



Motores do novo Toyota RAV4 2026

‌



A motorização híbrida continua presente em duas versões tendo uma 183cv e outra 192cv sempre com o motor 2.5 ciclo Atkinson combinado com dois propulsores elétricos mas os dados detalhados não foram revelados.

Toyota/Divulgação

A versão híbrida plugin que é a mesma vendida no Brasil teve alguns dados revelados. O RAV4 PHEV terá 100km de autonomia elétrica o que supõe uma bateria de íons de lítio bem maior que a atual com 22,8kwh. O RAV4 terá sistema de carga rápida de 50kw o que permite recargas em wallbox residencial de 11kw em menos de 3h. Ao todo serão 268cv ou 302cv na versão híbrida plugin sempre com motor 2.5 combinado com propulsores elétricos e tração dianteira ou integral conforme a versão.

‌



Versões do RAV4 2026

A Toyota revelou duas versões do RAV4: uma sem nome e outra GR Sport com o tradicional pacote de rodas escurecidas, adesivos da versão e uma surpresa que são as bitolas 20mm mais largas para melhorar a estabilidade além de spoilers e grade redesenhada. Para o mercado norteamericano as versões de entrada LE devem continuar existindo além da XSE com visual mais carregado.

Toyota/Divulgação

Mais segurança

Como esperado, a Toyota atualizou todo o sistema Safety Sense. Com o pacote “T-Mate” o RAV4 inclui alerta de tráfego dianteiro, monitor de ponto cego com processamento mais rápido, alerta de colisão frontal e estacionamento remoto com controle via smartphone.

Toyota/Divulgação

Os preços só devem ser revelados quando efetivamente o Toyota RAV4 híbrido e híbrido plugin for lançado. No Brasil seu preço chega a R$ 402 mil sendo oferecido apenas como híbrido plugin.

