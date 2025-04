Novo visual: Chery QQ terá design renovado na China Veículo será revelado oficialmente no Salão de Xangai ainda neste mês Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/04/2025 - 14h00 (Atualizado em 07/04/2025 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chery QQ Chery/Divulgação

Comercializado no Brasil entre 2011 e 2019, o Chery QQ passará por uma reformulação estética na China, além de receber motorização e bateria totalmente elétrica. O subcompacto será exibido oficialmente no Salão de Xangai no fim deste mês e deve se tornar um SUV compacto.

Chery QQ Chery/Divulgação

Em relação ao novo design, o novo QQ, que é denominado pela montadora como New QQ no mercado chinês, traz linhas modernas, com faróis integrados à grade frontal, que incorpora o emblema do veículo e se estende até o capô e o para-choque, formando uma aparência futurista. Na traseira, o acabamento segue o mesmo padrão, acrescentando um aerofólio fixado na parte superior do carro. Não foram divulgadas imagens da cabine, mas como é comum nos veículos chineses atuais, deve ser equipado com amplas telas no painel de instrumentos e central multimídia.

Chery QQ Chery/Divulgação

Nas laterais, o modelo apresenta rodas com design fechado e colunas “C” largas, sugerindo que o carro pode deixar de ser um subcompacto e assumir o formato de um utilitário esportivo de porte reduzido. A Chery, no entanto, ainda não revelou informações sobre potência e alcance da bateria.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.