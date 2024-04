Omoda 7 tem volante de video-game e já foi confirmado para o Brasil

Alto contraste

Neste domingo a Omoda, marca que também irá estrear no Brasil este ano, mostrou o SUV cupê Omoda 7. O SUV foi descrito como “sport cupê” com visual arrojado, motor híbrido e já está confirmado para o Brasil.

Omoda 7 PHEV China Omoda 7 híbrido Plugin mostrado em Wuhu, na China (Paultan.org)

O visual “digital pixel detalhado” que inspira o visual do Omoda 7 é uma evolução do desenho atual, há rodas de 20 polegadas calçadas com pneus Michelin e há apliques na cor preta ao redor do carro.

O Omoda 7 é um pouco maior que a família 5 já confirmada para o Brasil cujo comprimento é de 4,40m de comprimento e 2,63m de entre-eixos. O SUV 7 tem 4,62m de comprimento, 2,70m de entre-eixos, 1,87m de largura e 1,67m de altura.

Por dentro a novidade tem elementos inspirados em video games como a própria Omoda definiu sua novidade. O volante é inspirado no PlayStation 5, as poltronas dianteiras também seriam inspiradas nas cadeiras “gamer”.

Em termos de tecnologia o Omoda 7 tem tela de 18 polegadas deslizante, som premium com 12 alto falantes + 2 subwoofers, pacote ADAS com 18 itens incluindo câmeras de alta resolução. Até o ar condiciono poderá ser “perfumado” a exemplo dos antigos Citroën europeus ou o sistema Air Fresh Balance dos Mercedes Benz.

Até agora o que se sabe sobre o Omoda 7 é que ele é um híbrido que combina 1.5 turbo quatro cilindros a gasolina com sistema híbrido plugin. A potência das baterias não foi revelada mas a Omoda diz que o modelo 7 pode rodar 89km no modo elétrico e tem autonomia de 1.250km com um tanque de gasolina.

Seguindo a estratégia atual da Omoda, o modelo 7 terá uma versão a combustão interna com motor 1.6 turbo que também será usado no Jaecoo 7 mas não terá uma versão 100% elétrica. Embora a Omoda já tenha confirmado o modelo 7 para o Brasil é bem provável que sua estreia efetiva fique para 2025.

Até lá, a marca já propôs se estabelecer por aqui, nomear seus 50 primeiros concessionários e inicias as vendas do Omoda 5 nas versões EV e a combustão com sistema híbrido leve além do Jaecoo 7 para só então lançar o Omoda 7 por aqui.

