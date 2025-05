Qual SUV hibrido é o mais econômico: Haval H6, novo Song Plus ou Jaecoo 7? SUVs híbridos tem origem chinesa e crescem na preferência do público Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 02h00 ) twitter

BYD Song Plus 2026

O mercado dos SUVs médios ganha cada vez mais força com modelos híbridos plugin. Indo além do Corolla Cross que é híbrido puro, os modelos PHEV ganham a preferência do consumidor enquanto produtos como Chevrolet Equinox 1.5 a gasolina não decolam ou Jeep Compass apenas a combustão já não empolgam segundo os números de venda.

BYD Song Plus 2026

Considerando os novos híbridos PHEV qual deles é o mais econômico? O R7-Autos Carros comparou os três principais desse mercado já incluindo as atualizações do BYD Song Plus 2026. Confira

Song Plus 2026

‌



Renovado nesta semana o BYD Song Plus ganhou o mesmo desenho do Song Plus Premium com nova dianteira e rodas. O motor é o mesmo. A motorização eletrificada continua com a potência combinada de 235 cv e autonomia para rodar até 1.200km segundo a BYD. No Song Plus o motor combina o 1.5 aspirado a gasolina com 105cv e 13,8kgfm de torque combinado com motor elétrico de 194cv e 33kgfm de torque. A transmissão é automática do tipo CVT.

BYD Song Plus 2026

Consumo do BYD Song Plus 2026

‌



A bateria segue com 18kwh o que rende autonomia de 110km no ciclo NEDC e 63km no ciclo do Inmetro. Agora a bateria permite carga rápida de 18kw o que reduz o tempo em um wallbox para menos de 2h de carga. O consumo do Song Plus com esse motor é 14,9 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada. Apenas no modo elétrico o Song Plus faz 35,6 km/l na cidade e 27,2 km/l na estrada. O preço é R$ 249,9 mil.

‌



Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

Haval H6 PHEV19

A versão híbrida plugin do Haval tem as variações PHEV34 e GT. Vamos considerar aqui o Haval H6 com 19kwh de bateria. O perfil do Haval segue a mesma receita há dois anos com dimensões generosas e desempenho interessante, o melhor do comparativo. O motor do Haval H6 PHEV 19 combina o 1.5 turbo a gasolina com injeção direta com motor elétrico que soma interessantes 326cv e 54kgfm de torque.

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

Esse motor elétrico é alimentado por 19kwh de baterias que rendem entre 75 e 110km de autonomia por carga. Na carga, essa bateria permite entrada de 6,6 kW mas tem o sistema rápido DC de 33 kW.

Haval H6 PHEV19 entende o cliente brasileiro que quer menos “potência”; veja teste

Consumo do Haval H6

O SUV da GWM faz 36km/l na cidade e 31/l na estrada no modo elétrico. O consumo combinado do SUV em modo híbrido é de 16,6 km/litro, o que não deixa de ser interessante de um veículo desse porte. O preço é R$ 244 mil.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

Jaecoo 7

Recém lançado no país o Jaecoo 7 é um produto da Chery International que combina motor 1.5 turbo a gasolina de 135cv e 20kgfm de torque com motor elétrico de 204cv e 31kgfm de torque que resultam em 339cv e 52kgfm torque. A OMODA Jaecoo divulga que a bateria tem 78km autonomia no modo elétrico e uma autonomia de 1.182km.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

Pelo ciclo do Inmetro, a OMODA Jaecoo informa que o Jaecoo 7 faz 15,1 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada como híbrido combinado. Porém em um teste que fizemos de 1.200km o consumo chegou perto dos 24km/l. Já no ciclo elétrico, o SUV faz 37 km/l na cidade e 30,7 km/l na estrada. O preço é R$ 239,9 mil.

Marcos Camargo Jr. 16.04.2025

Tiggo 7 PHEV

Já o Caoa Chery Tiggo 7 PHEV tem o mesmo motor 1.5 turbo do Jaecoo tem 147 cv e 22,4 kgfm. Junto com dois motores elétricos, que somam 170 cv e 34,2 kgfm, pode chegar a uma potência interessante de 317 cv e 56,6 kgfm com bateria de 19kwh. O Tiggo 7 Pro PHEV por R$ 239,9.

Marcos Camargo

O Tiggo 7 nesta versão PHEV tem autonomia elétrica de 63 km. O consumo médio combinado é de 36,9 km/l na cidade e 30,2 km/l na estrada. Com combustível, o consumo é de 12,3 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada.

