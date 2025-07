Para fugir dos chineses, Tesla fecha acordo com a LG Energy Empresa de Elon Musk agora tem parceria com duas empresas sul coreanas reduzindo dependência da China Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h53 ) twitter

A Tesla anunciou hoje uma parceria com a LG Energy Solution no valor de US$ 4,3 bi, cerca de R$ 23 bilhões para o fornecimento de baterias de fosfato de ferro-lítio (LFP) para as fábricas dos Estados Unidos.

Com os tarifaços impostos por Donald Trump, apesar do acordo fechado entre EUA e China, a Tesla quer reduzir os riscos e assim terá fornecedores de baterias com produção “nacional”.

O acordo de fornecimento começa, porém, só em 2027 e vai até 2030, mas pode ser estendido por mais sete anos. A LG vem ampliando a capacidade de produção e montagem de packs de baterias nos Estados Unidos para poder atuar com os planos das montadoras norte-americanas.

A Tesla também celebrou acordo recente com a Samsung, que irá fornecer US$ 16,5 bilhões em chips, cerca de R$ 92 bilhões nos próximos anos. Assim, a Tesla passa a atuar em parceria tecnológica com os sul-coreanos evitando os chineses, ainda que tenha fábrica e seu maior mercado esteja na China e não nos Estados Unidos.

