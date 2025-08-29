Peugeot 208 Hybrid será primeiro hatch eletrificado do Brasil Hatch deve ter sistema similar ao do Pulse e Fastabck Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 09h00 ) twitter

Peugeot 208 Hybrid Placa Verde/Reprodução

O Peugeot 208 deverá ser o primeiro hatch compacto com sistema eletrificado a estrear no mercado nacional. Sem confirmação da Stellantis, o perfil Placa Verde do Instagram divulgou fotos do carro sendo distribuído aos concessionários.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

A unidade é da versão GT de apelo esportivo com o emblema “Hybrid” em referência ao sistema híbrido leve que combina motor 1.0 turbo T200 ao sistema elétrico associado a uma bateria que substitui o alternador e motor de partida.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

O sistema híbrido leve do Peugeot 208 deve repetir o que existe no Fiat Pulse e Fastback com 130cv e 20kgfm de torque e deve estar disponível ao menos na versão topo de linha.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Hoje o Peugeot 208 é vendido nas versões Like e Active 1.0 aspirada, Allure e GT turbinada. A GT pode ganhar a variante híbrida ou substituir por completo a T200 sem eletrificação.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Da mesma forma o SUV 2008 deverá receber o mesmo sistema eletrificado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.