Conheça os cinco SUVs híbridos que chegam ao Brasil até o final do ano Há lançamentos em várias marcas porém grupos chineses vão "puxar a fila" em vários segmentos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 )

O mercado dos SUVs vem recebendo a cada ano uma série de opções como autorização híbrida. A eletrificação começa a chegar de forma mais intensa para todos os segmentos e em níveis diferentes no caso dos utilitários esportivos. Mas quais serão os modelos que serão lançados até o final do ano?

No segmento dos médios a eletrificação é um caminho sem volta. O modelo mais vendido entre os médios, o Corolla Cross, oferece opção híbrida. Os que mais cresceram nas vendas são GWM Haval H6 e BYD Song mostrando a preferência do público pelos eletrificados. Mas quando olhamos para o horizonte quais serão os próximos modelos a chegar por aqui ainda este ano?

Peugeot 2008

‌



O SUV compacto vai receber eletrificação em breve. O modelo da Stellantis que foi relançado há pouco mais de um ano já terá mudanças e irá adotar o motor T200 Hybrid já usado pelo Fiat Pulse e Fastback. Terá 130cv e 20kgfm de torque associado ao câmbio automático do tipo CVT. Seguindo a eletrificação leve, substituí alternador e motor de partida por um propulsor elétrico associado a uma pequena bateria que no caso dos Fiat serve para economizar entre 10 e 15% no consumo e também poupar emissões.

Toyota Yaris Cross Toyota/Divulgação

Toyota Yaris Cross

‌



O primeiro SUV compacto da Toyota foi confirmado em julho e um projeto audacioso da marca irá transformá-lo em um dos modelos de maior volume no segmento.

Toyota Yaris Cross Toyota/Divulgação

Ao que sabemos o Yaris Cross terá motor 1,5 litro flex aspirado com ciclo Atkinson e cerca de 91 cv e 12,3 kgfm. A unidade a combustão irá trabalhar com motor elétrico de 80 cv e 14,4 kgfm com potência combinada de cerca de 115cv.

‌



Omoda HEV e 7 PHEV Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

Omoda 5 HEV

O Omoda 5 HEV será uma variação híbrida do SUV-cupê já vendido no Brasil que hoje é apenas elétrico. O Omoda 5 HEV vem com motor 1.5 turbo e sistema elétrico (híbrido puro), com 203 cv de potência e 31 kgfm de torque. Aqui o alvo é o Corolla Cross e também o recém lançado GAC GS4 que são híbridos “puros” (sem recarga externa) bem como o Haval H6 HEV.

Omoda HEV e 7 PHEV Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

Omoda 7 PHEV

Depois do Jaecoo 7, a marca que atua conjuntamente com a nomenclatura “Omoda Jaecoo” já confirmou o Omoda 7 PHEV. Mais evoluído que o Omoda 5 o modelo 7 já tem motor mais eficiente por conta da recarga externa. O Omoda 7 PHEV chegará como o maior SUV da marca medindo 4,62 metros de comprimento e conjunto mecânico compartilhado com o Jaecoo 7 e “primo” Tiggo 7. São 339 cv de potência combinada e 52 kgfm de torque, gerados por um motor 1.5 turbo, motor elétrico e bateria de 18,3 kWh. Nesse caso será Haval H6 PHEV 19 e BYD Song Plus.

Omoda HEV e 7 PHEV Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

GWM Wey 07

O SUV de luxo e grande porte tem conjunto mecânico híbrido para atuar no segmento dos modelos de 7 lugares.

GWM Wey 07 Marcos Camargo Jr. 15.08.2025

O GWM Wey 07 possui um sistema híbrido plug-in com motor 2.0 a gasolina e dois motores elétricos, entregando 516 cv de potência e 95,1 kgfm de torque. Na China ele tem sistemas de condução autônoma e itens como reconhecimento de semáforos e placas que também podem estar disponíveis por aqui.

GWM Wey 07 Marcos Camargo Jr. 15.08.2025

