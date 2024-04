Por que os carros básicos são tão diferentes das versões completas?

Alto contraste

A+

A-

Fiat Pulse vem equipado com motor 1.3 Firefly de até 107 cv com torque de 13,7 kgfm Fiat Pulse vem equipado com motor 1.3 Firefly de até 107 cv com torque de 13,7 kgfm (Fiat/Divulgação)

No universo dos carros 0 km é muito normal vermos nas propagandas modelos bem completos, com rodas de acabamento diamantado, adereços de acabamento em cores diferentes, bancos em couro e painel com muitos detalhes internos. no entanto esta não é a realidade de todos os modelos de carro até por uma questão de mercado.

FIAT PULSE DE ENTRADA POR R$ 79,9 mil: o que ele tem? Detalhes do SUv da Fiat com motor 1.3 Firefly. Veja o vídeo!

Afinal nem todo mundo pode pagar o preço cheio de um carro com todos os seus opcionais. No entanto, nas fotos os modelos de versões básicas quase não aparecem e para conhecê-los é preciso ir até a concessionária ou no configurador do site das marcas para ver, virtualmente, a realidade do modelo de entrada.

Na coluna C o Pulse é ampliado com um desenho mais esportivo, mas que não se trata de um cupê Na coluna C o Pulse é ampliado com um desenho mais esportivo, mas que não se trata de um cupê (Marcos Camargo Jr. 19.10.2021)

Fiat Pulse 1.3 MT: R$ 102,9 mil

A versão de entrada do SUV compacto não tem motor turbo, nem 1.0 de 130cv e muito menos o 1.3 do Abarth com 185cv. Aqui o motor é 1.3 Firefly aspirado de 107cv e o câmbio é manual. É um modelo com rodas de aço com calotas, sem detalhes em preto brilhante e a multimídia de 10 polegadas dá lugar a um equipamento de 8,4 polegadas com menos conectividade.

SUV compacto faz de zero a 100 km/h é feito em 9,9 segundos SUV compacto faz de zero a 100 km/h é feito em 9,9 segundos (Renault/Divulgação)

Renault Kardian Evolution: R$ 112 mil

A versão de entrada do SUV recém lançado é bem diferente da Premier Edition. Não tem pintura em duas cores embora o cliente possa comprar essa versão na opção laranja. Embora seja bem equipado com painel digital e boa multimídia não traz itens de segurança ativa, troca o freio eletrônico por uma alavanca comum, o console não tem o mesmo acabamento das versões mais caras e traz rodas aro 16 com calotas que imitam rodas. O motor é o 1.0 turbo de 125cv e 24kgfm de torque combinado com câmbio automático.

(Honda/Divulgação)

Honda City LX: R$ 113,6 mil

A versão básica do City estreou esse ano. Embora tenha o mesmo motor 1.5 aspirado de 126cv e câmbio automático CVT traz muitos itens a menos para custar R$ 113 mil. Traz rodas de liga nesta versão porém menores que as demais versões com 15 polegadas, multimídia com conexão sem fio mas abre mão dos bancos em couro, sistema de segurança ativa, ar condicionado digital entre outros.

NOVO CITRÖEN C3 - versões de ENTRADA com motor 1.0 que custa a partir de R$ 72,9 mil. Veja o vídeo!

Citröen C3 LIKE: R$ 72,9 mil

O C3 básico é mesmo bem diferente em tudo das demais versões. Vem com motor 1.0 Firefly de 75cv e câmbio manual enquanto os mais completos são 1.6 de 120cv com câmbio automático. Vem com calotas simples aro 15, ar condicionado manual, vidro elétrico somente na dianteira e abre mão de rádio ou multimídia, volante multifunções ou mesmo ajuste de altura dos bancos. Também não traz opção de pintura em duas cores ou acabamento interno com detalhes em outros tons.

Modelo é oferecido na cor preto Perla Nera Modelo é oferecido na cor preto Perla Nera (Peugeot/Divulgação)

Peugeot 208 LIKE: R$ 76,9 mil

O Peugeot 208 LIKE já foi bem mais barato. É a versão simplificada do 208 que não tem farol LED no “sabre” da dianteira nem mesmo DRL em LED que são identidade a outras versões, rodas de liga, multimídia (mas inclui rádio bluetooth), vidro elétrico só na dianteira ou ar digital. Na versão LIKE o banco vem em tecido e não tem teto solar como algumas versões sendo que o motor é o mesmo Firely 1.0 de 75cv e câmbio manual. Agora há versões com motor turbo de 130cv que são bem eficientes em desempenho e bem mais equipadas.

Modelo fez 11,5 km/l no trecho rodoviário e 10,5 km/l na cidade Modelo fez 11,5 km/l no trecho rodoviário e 10,5 km/l na cidade (Felipe Salomão 17.04.2023)

Volkswagen Polo Track: R$ 87,9 mil

O Polo Track é bem mais simples que as versões mais caras com motor turbo TSi e câmbio automático. Não tem nem mesmo o facelift do Polo que ficou para as versões mais caras e estreia o visual do modelo que chegou em 2018. Tem acabamentos em plástico, calotas na cor preta e não tem rádio ou multimídia. O banco é de tecido, o painel é analógico e o acabamento é rústico. O motor é o 1.0 MPI de 80cv e câmbio manual, versão que está no chamado “Polo MPI” de entrada já com visual atualizado mas que custa R$ 90,9 mil.