Porsche Taycan e Cayenne ganham versão “black” que chegam este ano Sedã e SUV contam com acabamento na cor brilhante incluindo o logo da marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Porsche Taycan e Cayenne ganham versão “black” que chegam este ano Porsche/Divulgação

A Porsche anuncia a chegada de uma série especial para o elétrico Taycan na versão sedã e também o Cayenne. Trata-se da Black Edition que acaba de estrear no festival de Goodwood no Reino Unido e estará disponível no Brasil ainda no segundo semestre.

Porsche Taycan e Cayenne ganham versão “black” que chegam este ano Porsche/Divulgação

No Taycan, o pacote Sport Design, os frisos dos vidros laterais e a designação do modelo na traseira ganham um acabamento em preto brilhante. O Taycan também traz uma faixa traseira com iluminação Porsche em preto brilhante, retrovisores e soleiras internas em preto reforçam o perfil.

Porsche Taycan e Cayenne ganham versão “black” que chegam este ano Porsche/Divulgação

O Porsche Cayenne Black Edition traz espelhos retrovisores e o logotipo Porsche, assim como a designação do modelo na traseira, todos em preto brilhante. No interior, o destaque fica por conta do pacote em alumínio escovado preto.

Porsche Taycan e Cayenne ganham versão “black” que chegam este ano Porsche/Divulgação

Ainda é possível personalizar o pacote Black Edition com a inscrição homônima nas portas dianteiras, soleiras de porta iluminadas e um conjunto de chaves do veículo com estojo, também com a inscrição correspondente. Com o programa Sonderwunsch os componentes internos podem ser personalizados, como as chaves e estojo, o tapete reversível do porta-malas, os tapetes de piso, a pasta de documentação do veículo, a tampa do compartimento de armazenamento no console central e as soleiras das portas.

‌



Porsche Taycan e Cayenne ganham versão “black” que chegam este ano Porsche/Divulgação

Tanto o Taycan quanto o Cayenne Black Edition trazem o Lane Change Assist, Surround View incluindo Active Parking Assist, faróis HD Matrix LED (escurecidos no Cayenne Black Edition), projetores de LED nas portas com projeção do logotipo Porsche, sistema de som BOSE, pacote de armazenamento e revestimento interno em couro liso preto. O Taycan conta ainda com um emblema no console central com a inscrição ‘Black Edition’.

Porsche Taycan e Cayenne ganham versão “black” que chegam este ano Porsche/Divulgação

Apesar do nome da versão o Taycan estará disponível no Preto Jet Metallic mas também no Cinza Volcano Metallic, Cinza Dolomita Metallic e Cinza Gelo Metallic. No Cayenne as cores vão do Cinza Quarzito Metallic, Ciza Vanadio Metallic, Cinza Dolomita Metallic ao Branco Carrara Metallic.

‌



Os modelos Black Edition já estão disponíveis para pré-vendas no Brasil, com entregas previstas para o segundo semestre de 2025.

‌



Serão oferecidas as seguintes versões:

Cayenne E-Hybrid Black Edition – R$ 845.000

Cayenne S E-Hybrid Black Edition – R$ 935.000

Cayenne E-Hybrid Coupé Black Edition – RS 890.000

Cayenne S E-Hybrid Coupé Black Edition – R$ 970.000

Taycan 4S Black Edition – R$ 895.000

PORSCHE TAYCAN GTS 2023: elétrico de quase 600cv por mais de R$ 800 mil: teste na cidade/estrada. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.