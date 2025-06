Prédio da Neta tem logotipo retirado no final de semana: veja o motivo Grupo chinês segue acumulando dívidas e vendas despencaram Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/06/2025 - 15h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

CarNewsChina/Reprodução CarNewsChina/Reprodução

A história da Neta é muito recente no mercado automotivo mas a cada dia que passa o grupo parece próximo de um desfecho negativo. No último final de semana em Zheijiang, na China, o logo da marca foi retirado do prédio que ocupava. Após uma série de problemas na linha de produção, greve e outras dificuldades de financiamento, a Neta até chegou perto da meta de produzir 100.000 veículos em 2024 após 13.000 unidades de 2023, mas perdeu o ritmo e pode fehar as portas.

Apresentação dos modelos Neta Aya e Neta X e inauguração da primeira concessionária Neta do Brasil, no Rio de Janeiro - Neta/Divulgação ED DANESSI

A montadora, que tem dívidas de US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 8 bilhões, disse que a remoção da logo se deu por conta do contrato de locação do imóvel, visto que a marca irá utilizar um novo endereço, que ainda não foi divulgado.

Marcos Camargo Jr. 08.03.2025

O grupo Hozon, que é o controlador da Neta, tentou buscar dinheiro primeiro em fundos chineses e depois até mesmo fora do país. Em janeiro as vendas já tinham despencado 98%.

Marcos Camargo Jr. 08.03.2025

No Brasil a Neta foi anunciada há pouco menos de um ano com os elétricos Aya e X com preços de R$ 133.900 e R$ 209.900, respectivamente. Ao todo, 46 unidades dos veículos foram vendidas do lançamento até agora no Brasil, segundo a Fenabrave. Uma concessionária foi aberta no Rio de Janeiro e outras operações de shopping foram iniciadas. No entanto, a concessionária fluminense já fechou as portas dando lugar a uma revenda da GAC. Oficialmente ainda há operações em Brasília e o site da importadora aparece apenas como “em manutenção”.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.