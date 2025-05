Quais as marcas que mais venderam carros no Brasil em abril de 2025? BYD foi o grande destaque; Volkswagen e Fiat puxam liderança em abril Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/05/2025 - 11h30 (Atualizado em 09/05/2025 - 11h30 ) twitter

As vendas de veículos novos seguem em alta no país. Só em abril foram 410.752 unidades vendidas frente a 379.376 em março. No primeiro quadrimestre as vendas cresceram 5,7% e apesar da tendência de queda em função da economia e juros mais altos, associações como a Anfavea e Fenabrave fazem previsões positivas para o mercado. Mas atualmente quais as marcas que mais cresceram e quais perderam espaço em abril de 2025?

A marca líder em vendas no ranking geral é a Volkswagen que tem o Polo Track como veículo mais vendido e o T-Cross como SUV campeão de vendas. Foram 26.688 unidades comercializadas. A Fiat veio na sequência e também cresceu com 24.550 unidades vendidas abrindo um bom espaço para a Hyundai que foi a terceira colocada com 16.254 unidades graças ao Creta que é o SUV mais vendido do varejo. A GM vem perdendo espaço e está na quarta posição próxima da Hyundai com 16.017 unidades.

A Toyota que conquistou a liderança com o Corolla Cross no segmento dos SUVs médios teve 12.391 unidades vendidas e a Jeep que perdeu a posição do Compass para o rival fechou em 9.289 unidades. A BYD segue o ritmo de crescimento e já superou a Honda em abril com 8.345 unidades. A diferença é pequena para a rival que vendeu 8.298 unidades com destaque para o HR-V que cresceu bastante nas vendas esse ano. Confira o ranking completo da Fenabrave, federação nacional dos distribuidores de veículos.

Marca Vendas

1°) Volkswagen 26.688

2°) Fiat 24.550

3°) Hyundai 16.254

4°) General Motors 16.017

5°) Toyota 12.391

6°) Jeep 9.289

7°) BYD 8.345

8°) Honda 8.298

9°) Renault 6.772

10°) Nissan 5.078

