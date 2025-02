Yep Plus, Dolphin Mini e T03: qual o melhor popular do futuro? Mercado brasileiro se prepara para receber novos elétricos de entrada da GM e da Stellantis Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/01/2025 - 17h00 (Atualizado em 26/01/2025 - 17h00 ) twitter

Há alguns anos, Fiat Uno, Chevrolet Celta, Ford Ka, Renault Clio e Volkswagen Gol dominavam a disputa entre os carros populares mais vendidos no Brasil. Pois bem, o mundo mudou e essa nova a briga deve ser entre os veículos 100% elétricos, com destaque para três modelos chineses que prometem atrair a atenção dos brasileiros. De um lado, o BYD Dolphin Mini, que estreou no início do ano passado e já lidera as vendas de elétricos no país. Do outro, o Leapmotor T03, uma aposta da Stellantis, que já vem sendo testado nas ruas de Minas Gerais e será lançado em breve. Por fim, a novidade Yep Plus, da GM, que vai ampliar as opções neste segmento, exatamente quando a companhia completa 100 anos de Brasil. Por isso, o R7-Autos Carros traz um comparativo abrangente desses modelos, considerando potência, autonomia, equipamentos e dimensões, já tentando prever como será o futuro do segmento popular nacional.

Yep Plus é o maior

O BYD Dolphin Mini segue o conceito de design da linha Ocean, com faróis angulares, um para-choque em formato pontiagudo e uma traseira marcada por uma grande lanterna horizontal. Já o Leapmotor T03 tem um visual mais arredondado, lembrando os modelos compactos da Fiat. O Yep Plus, por sua vez, adota uma pegada de SUV compacto, com traços robustos que reforçam uma sensação de maior porte.

Entre os três, o Yep Plus se destaca como o maior. Ele mede 3,99 metros de comprimento, com 2,56 metros de entre-eixos, 1,76 metro de largura e 1,73 metro de altura. O Dolphin Mini vem logo atrás, com 3,78 metros de comprimento, 2,50 metros de entre-eixos, 1,71 metro de largura, 1,58 metro de altura e 230 litros de porta-malas. Já o Leapmotor T03 é o menor do trio: 3,62 metros de comprimento, 2,40 metros de entre-eixos, 1,59 metro de largura, 1,65 metro de altura e 210 litros no porta-malas.

Disputa equilibrada na autonomia

Na China, os dados oficiais indicam uma autonomia semelhante para o Leapmotor T03 e o Yep Plus, com 403 km e 400 km, respectivamente, segundo o ciclo CLTC. No entanto, o BYD Dolphin Mini registra 405 km na mesma medição, mas, de acordo com o Inmetro no Brasil, sua autonomia cai para 280 km, embora possa ultrapassar os 300 km em uso real.

Em relação às baterias, o Yep Plus conta com uma de íons de lítio de 41,9 kWh, enquanto o Leapmotor T03 utiliza uma bateria LFP de 41,3 kWh. O Dolphin Mini adota a conhecida Blade LFP de 38 kWh. Apesar das diferenças, o impacto prático para o consumidor médio é pequeno.

Leapmotor tem mais potência

Entre os três, o Leapmotor T03 se destaca pelo motor mais potente, com 107 cv e torque de 16,1 kgfm. O Yep Plus aparece em segundo, equipado com um motor elétrico traseiro de 101 cv e velocidade máxima de 150 km/h. Já o Dolphin Mini é o menos potente, oferecendo 75 cv e torque de 13,5 kgfm.

Telonas no interior

No quesito tecnologia, tanto o Leapmotor T03 quanto o Dolphin Mini possuem centrais multimídia de 10,1 polegadas. O painel do Leapmotor é digital e tem 8 polegadas, enquanto o Dolphin Mini traz um painel de 7 polegadas e conta com o diferencial de uma central giratória.

O Yep Plus promete superar os rivais nesse aspecto, trazendo duas telas maiores de 10,25 polegadas, sendo uma para o painel de instrumentos e outra para a central multimídia.

Interior do Leapmotor T03

Preço e mercado

O BYD Dolphin Mini tem preços a partir de R$ 118.800 na versão para quatro ocupantes e R$ 119.800 na versão para cinco lugares. O Leapmotor T03 ainda não teve seu valor divulgado no Brasil, mas a expectativa é de que seja semelhante ao modelo da BYD. O Yep Plus, que pode ser chamado de Spark no mercado brasileiro, também deverá competir na mesma faixa de preços.

Os três modelos enfrentarão rivais como o JAC E-JS1 (R$ 126.900), Caoa Chery iCar (R$ 119.990) e Renault Kwid E-Tech (R$ 139.990), que deve ganhar um novo design em breve.

Qual irá conquistar o brasileiro?

A disputa entre o Yep Plus, Dolphin Mini e Leapmotor T03 promete esquentar o mercado de elétricos populares no Brasil neste ano, uma vez que cada modelo apresenta vantagens e desvantagens que devem ser analisadas de acordo com as necessidades e preferências do cliente.

Com preços competitivos e boas autonomias, essas opções têm tudo para atrair o público que busca um veículo elétrico acessível e eficiente, tanto para rodar o dia a dia, quanto para fazer pequenas viagens. Além disso, esses carros podem atrair quem trabalha com aplicativos.

