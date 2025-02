Quais são os 10 carros automáticos mais econômicos do Brasil em 2025? Inmetro responde Corolla Cross, Cronos e HB20 estão na lista: confira os carros mais econômicos do país com câmbio automático Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/01/2025 - 02h00 ) twitter

Todo ano o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) divulga uma série de testes de consumo feitos com mais de 1.200 veículos vendidos no Brasil. O resultado é fruto do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular que avalia o consumo dos veículos e os classifica com notas. O teste é feito com o consumo total de energia em mega joules (MJ/KM) usado para o deslocamento do veículo.

A lista de 2025 teve atualizações importantes. Muitos carros já tiveram consumo atualizado em função do Proconve L8 que traz limites ainda mais rígidos de emissões e poluentes. Na lista abaixo, temos 10 carros automáticos mais econômicos do país pela ordem de nota máxima do Inmetro.

Como esperado, a linha Toyota Corolla e Corolla Cross lidera o melhor consumo de combustível do país pelo uso de motores híbridos. Como o motor elétrico é usado para tracionar o veículo o consumo melhora de forma sensível. A linha Fiat Pulse também já aparece na lista com destaque bem como o City hatch e sedã com motor 1.5 aspirado.

Toyota Corolla sedã: o líder de vendas do segmento de sedãs médios combina motor 1.8 ciclo Atkinson de 101cv e outro elétrico de 72cv resultando em um motor com 122cv.

Consumo energético - 1,21 MJ/km

Consumo cidade - 12,8 km/l (etanol) / 18,5 km/l (gasolina)

Consumo estrada - 11,1 km/l (etanol) / 15,7 km/l (gasolina)

O Corolla Cross é vice-líder de vendas da categoria de SUVs médios e tem a mesma motorização do sedã: 1.8 ciclo Atkinson de 101cv e outro elétrico de 72cv resultando em um motor com 122cv.

Consumo energético - 1,29 MJ/km

Consumo cidade - 12,5 km/l (etanol) / 17,7 km/l (gasolina)

Consumo estrada - 10,1 km/l (etanol) / 14,6 km/l (gasolina)

O Fiat Cronos é um dos sedãs mais vendidos e combina motor 1.3 Firefly de 107cv e câmbio automático do tipo CVT. É o sedã não híbrido com câmbio automático mais econômico do Brasil.

Consumo energético - 1,50 MJ/km

Consumo cidade - 9,3 km/l (etanol) / 13,3 km/l (gasolina)

Consumo estrada - 11 km/l (etanol) / 15 km/l (gasolina)

Marcos Camargo Jr. 16.12.2024 Marcos Camargo Jr. 16.12.2024

O Hyundai HB20S tem consumo próximo do Cronos e combina motor 1.0 TGDI turbo de 120cv com câmbio automático de seis marchas. Veja os dados de consumo:

Consumo energético - 1,51 MJ/km

Consumo cidade - 9 km/l (etanol) / 13 km/l (gasolina)

Consumo estrada - 11,2 km/l (etanol) / 16 km/l (gasolina)

Marcos Camargo Jr. 09.10.2024 Marcos Camargo Jr. 09.10.2024

O Honda City sedã foi reestilizado em 2024 mas não recebeu nenhuma mudança mecânica a bordo do motor 1.5 aspirado de 126cv combinado sempre com câmbio automático do tipo CVT. Vale lembrar que a nomenclatura do sedã ficou apenas como “Honda City”.

Consumo energético - 1,53 MJ/km

Consumo cidade - 9,2 km/l (etanol) / 13,1 km/l (gasolina)

Consumo estrada - 10,5 km/l (etanol) / 15,2 km/l (gasolina)

Honda City hatch EX 2025 (Marcos Camargo Jr)

O Honda City hatchback sim ficou com uma nova nomenclatura e traz alem da carroceria menor o mesmo motor dos três volumes: motor 1.5 aspirado de 126cv combinado sempre com câmbio automático do tipo CVT. A relação de consumo é a mesma do sedã, porém o consumo com etanol na cidade é melhor no hatch enquanto o sedã é mais econômico com gasolina na estrada.

Consumo energético - 1,53 MJ/km

Consumo cidade - 9,1 km/l (etanol) / 13,3 km/l (gasolina)

Consumo estrada - 10,5 km/l (etanol) / 14,8 km/l (gasolina)

O compacto Hyundai HB20 também está na lista ao combinar o motor 1.0 turbo com câmbio automático de seis marchas.

Consumo energético - 1,54 MJ/km

Consumo cidade - 9,1 km/l (etanol) / 13,1 km/l (gasolina)

Consumo estrada - 10,5 km/l (etanol) / 14,8 km/l (gasolina)

O Fiat Pulse com motorização híbrida também entra na lista dos mais econômicos do país ao combinar motor T200 três cilindros turbo de 130cv com sistema híbrido leve 12V que melhorou sensivelmente seu consumo.

Consumo energético - 1,54 MJ/km

Consumo cidade - 9,3 km/l (etanol) / 13,4 km/l (gasolina)

Consumo estrada - 10,2 km/l (etanol) / 14,4 km/l (gasolina)

Antes de fechar a nossa lista o Toyota Yaris mesmo em clima de despedida segue como referêcia em consumo. Com motor aspirado 1.5 flex de 110cv combinado com câmbio automático resulta em boa relação de consumo.

Consumo energético - 1,55 MJ/km

Consumo cidade - 9,2 km/l (etanol) / 12,7 km/l (gasolina)

Consumo estrada - 10,6 km/l (etanol) / 14,9 km/l (gasolina)

O Chevrolet Onix Plus segue na lista dos mais econômicos e ainda não foi testado pelo Inmetro com sistema de injeção direta e ao longo do ano deve receber solução híbrida leve similar ao Fiat.

Consumo energético - 1,58 MJ/km

Consumo cidade - 8,6 km/l (etanol) / 12,1 km/l (gasolina)

Consumo estrada - 11,1 km/l (etanol) / 15,8 km/l (gasolina)

