Renault Kardian 2026: confira todas as versões, preços e equipamentos de série

A linha 2026 do Renault Kardian chega com nova central multimídia de 10 polegadas, novo painel digital também de 10 polegadas e ADAS aprimorado, só que mantendo o motor 1.0 TCe turbo de até 125 cv e o visual externo. O modelo é oferecido em cinco versões, cada uma com equipamentos e opcionais específicos.

Versões, equipamentos e preços:

Renault Kardian evolution turbo TCe manual – R$ 113.690 – equipamentos de série incluem 6 airbags (frontal, lateral e de cortina), controlador e limitador de velocidade (CC + SL), assistente de partida (HSA), sensores de estacionamento traseiro, controles eletrônicos de estabilidade e tração (ESP+ASR), sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS), cluster digital de 7”, ar-condicionado digital com função auto, retrovisores externos com ajuste elétrico, faróis e assinatura luminosa 100% em LED, barras de teto funcionais e modulares em preto, roda flexwheel biton 16”, aerofólio traseiro, Start&Stop, volante com ajustes de altura e profundidade, vidro do motorista com função one-touch e antiesmagamento, vidros elétricos para passageiros, protetor de cárter, cobertura do porta-malas, iluminação do porta-luvas e transmissão manual de seis velocidades, entre outros. Opcionais: Pack multimídia (openR link + câmera de ré) por R$ 1.200, pintura branca R$ 1.000, pintura metálica R$ 1.900.

Renault Kardian authentic turbo TCe câmbio EDC – R$ 119.990 – equipamentos de série incluem todos da versão evolution mais transmissão EDC de seis velocidades com paddle shifts, rodas flexwheel 16”, Start&Stop, e ainda ar-condicionado digital, retrovisores elétricos, volante ajustável, entre outros. Opcionais: Pack AFS (protetor de cárter + câmera de ré + cobertura do porta-malas) R$ 1.839, pintura branca R$ 1.000, pintura metálica R$ 1.900.

Renault Kardian evolution turbo TCe câmbio EDC – R$ 124.690 – inclui todos os equipamentos da versão evolution manual, mais transmissão EDC de seis velocidades, entre outros. Opcionais: Pack multimídia (openR link + câmera de ré) R$ 1.200, Pack Safety (ADAS + pack multimídia) R$ 4.100, pintura branca R$ 1.000, pintura metálica R$ 1.900.

Renault Kardian techno turbo TCe câmbio EDC – R$ 139.290 – inclui todos os equipamentos da versão evolution EDC mais controle de velocidade adaptativo (ACC), frenagem automática de emergência (AEBS) para veículos, pedestres e ciclistas, alerta de colisão frontal (FCW), freio de estacionamento eletrônico, console elevado com apoio de braço, painéis e volante com acabamento em revestimento premium, rodas de liga leve 17” diamantadas biton, chave presencial tipo cartão e acesso Hands-Free, partida remota do motor, saídas USB-C traseiras, carregador de smartphone por indução, central openR link de 10”, seis alto-falantes, vidros dos passageiros com função one-touch e antiesmagamento, câmera de ré, entre outros. Opcionais: Teto biton R$ 1.700, Pack Connect Techno (serviços conectados) R$ 2.400, pintura branca R$ 1.000, pintura metálica R$ 1.900.

Renault Kardian iconic turbo TCe câmbio EDC – R$ 149.990 – inclui todos os equipamentos da versão techno mais câmera Multiview (MVC), alerta de ponto cego (BSW), alerta de distância segura (DW), acendimento automático dos faróis altos (AHL), sensores de estacionamento frontal, faróis de neblina em LED, sensor crepuscular, modos de condução Normal, Eco e Sport, Ambient Lighting no interior, teto biton preto Nacré ou prata Étoile, badge lateral “iconic”, skis na cor prata acetinada e grade frontal em preto brilhante, entre outros. Opcionais: Pack Connect Iconic (serviços conectados + revestimento premium + antena shark) R$ 3.590, pintura branca R$ 1.000, pintura metálica R$ 1.900.

