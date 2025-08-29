Renault lança Grand Koleos na Argentina: e o Brasil? Projeto do Geely Monjaro está disponível com duas opções de motor no país vizinho Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2025 - 10h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 10h00 ) twitter

Renault Grand Koleos Renault/Divulgação

A Renault iniciou no mercado argentina a pré venda do Grand Koleos híbrido, SUV médio derivado diretamente de um projeto Geely, agora sócia das operações do grupo por aqui.

Renault Grand Koleos Renault/Divulgação

Serão duas versões tendo uma motor 2.0 turbo e outra o sistema híbrido combinando o propulsor 1.5 a um motor elétrico de tração como no GWM Haval H6 HEV e Toyota Corolla Cross.

Renault Grand Koleos Renault/Divulgação

A versão topo é a Esprit Alpine E-Tech, HEV com 245cv, por 79.900.000 de pesos ou o equivalente a R$ 320 mil. Já a versão Techno com motor 2.0 a combustão com tração integral sai por 74.300.000 de pesos ou cerca de R$ 300 mil.

Renault Grand Koleos Renault/Divulgação

Nas dimensões o Renault Koleos é maior do que o Boreal: são 4,78 m de comprimento, distância entre-eixos de 2,82 m e porta malas generoso com 574 litros, ou até 1.990 litros com o banco traseiro rebatido.

Renault Grand Koleos Renault/Divulgação

Por dentro o Koleos aposta em refinamento com três telas de 12,3 polegadas, volante de base plana e couro com apliques na cor cinza. Há uma certa uniformidade no estilo interno com modelos tais como Kardian e Boreal.

Renault Grand Koleos Renault/Divulgação

O Koleos tem sistema de climatização de três zonas, head up dipslay, condução semi autônoma entre outros itens de série.

Renault Grand Koleos Renault/Divulgação

Apesar do lançamento na Argentina o Brasil deverá ficar somente com o Boreal. Ele já teve a produção iniciada no Paraná mas virá somente com motor 1.3 TCe na primeira fase deixando uma variante híbrida leve para um segundo momento.

Renault Grand Koleos Renault/Divulgação

PRIMEIRO RENAULT BONITO É O BOREAL. VEJA O VÍDEO!

