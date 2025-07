Renault Boreal 2026 faz sua estreia e chega no final do ano SUV será feito no Brasil e na Turquia e exportado para 70 países Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/07/2025 - 10h30 (Atualizado em 10/07/2025 - 10h30 ) twitter

Renault Boreal 2026 Marcos Camargo Jr. 10.07.2025

A Renault não tem um carro médio há anos no Brasil mas esse jogo vai começar a mudar a partir do Boreal. O SUV médio é revelado hoje em São Paulo e chega ao Brasil até o final do ano com produção concentrada no Paraná, fruto de um investimento da Renault de R$ 3 bilhões de euros, cerca de R$ 19,5 bilhões em novos produtos fora do mercado europeu. O R7-Autos Carros viu de perto a novidade dias antes da estreia para um grupo reservado de jornalistas do setor automotivo.

A Renault destaca que o Boreal é um carro internacional: será feito na Turquia e Brasil para 70 países. A partir do Paraná o Boreal será exportado para 17 países mas não será vendido na Europa. 3 bi euros para 8 modelos fora da Europa.

O desenho é angular e geométrico com assinatura luminosa ampla na frente, faróis em C com moldura integrada, grade com linhas quadradas, rodas aro 19, teto solar panorâmico e na traseira lanternas afiladas e porte de carroceria elevado.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

O Boreal é feito sobre a modular RGMP, mesma do Kardian, mas com dimensões bem generosas. Com seus 4,56 m de comprimento (1,84 m de largura),com um entre eixos mais longo (2,70 m) e balanço reduzido. Com altura de 1,65 m, o teto traseiro do Renault Boreal é ligeiramente inclinado.

Interior do Renault Boreal

Por dentro o Renaut Boreal traz uma mescla de materiais mais novas com acabamento sensível ao toque integral. Há console elevado, painel digital integrado inspirado nos modelos europeus e soluções inéditas.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

A interface Google é nativa e som é “imersivo” segundo a Renault. O interior é inspirado no Renault 4 E-Tech elétrico, com o painel duplo horizontal OpenR. São 10 e 10 polegadas Open R Link com aplicativos - Spotify, Deezer, Amazon Music, etc.), serviços de streaming (YouTube, Netflix, etc.), ferramentas de navegação alternativas (Waze), seleção de 48 cores internas, jogos e navegadores de internet com atualização automática e câmera 360°.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

Como novidade a depender da versão o Renault Kardian tem Harman Kardon Premium com 10 Alto falantes, parceria com Jean-Michel Jarre. Segundo a Renault o Boreal cria 5 ambientes exclusivos − Studio, Immersion, Concert, Club e Lounge. Há controle de modos de condução incluindo uma versão “customizável” como no Kardian.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

O acabamento interno em couro mescla tom de azul e perfil escuro mas na Turquia haverá revestimento claro, segundo a Renault. O Boreal também terá pacote ADAS com 24 assistências à condução, controle de Cruzeiro adaptativo com Stop and Go, frenagem autônoma, controle do veículo na faixa e ponto cego entre outros.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

O porta-malas é generoso, com um volume de carga de 522 litros (1.279 litros com os bancos inclinados). Também há um mecanismo de botões para rebater o banco traseiro chamado “EASY break”.

Motor do Renault Boreal

Mesmo sendo parte de uma nova geração de veículos feitos para uma plataforma híbrida o Boreal ainda não será eletrificado.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

Para o Boreal a Renault escolheu o já conhecido motor 1.3 litro TCe que terá 156cv com gasolina e 163cv com etanol e com torque de até 25,5 kgfm controlado pelo câmbio EDC de dupla embreagem. O motor que é uma das opções do Duster é já esteve no antigo Captur e na Oroch associa motor conhecido com o câmbio do Kardian com outras relações.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

Ainda não é possível precisar o preço do Renault Boreal nem mesmo as versões. Hoje s Renault estreia o SUv de forma global mas o lançamento, teste e outros detalhes serão feitos mais adiante.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

Há espaço para o Boreal?

A Renault ficou anos sem um carro médio. Já teve no passado o Mégane, Laguna e mesmo o Scenic que fez sucesso na época das minivans. Depois apostou na linha Dacia e teve o Duster e o Captur que eram compactos.

Renault Boreal 2026 Renault/Divulgação

Mas os tempos são outros e assim como a Renault vem tendo sucesso com o Kardian, também quer se inserir em um segmento que tem muitos concorrentes médios como Toyota Corolla Cross, Jeep Compass, Volkswagen Taos entre outros. No entanto, ao apostar na não eletrificação a Renault já perde a chance de estrear no subsegmento que vem crescendo muito com modelos híbridos que somam mais de 5.000 unidades vendidas por mês de veículos como BYD Song Plus e Haval H6.

