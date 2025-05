Renault mostra novo elétrico “off road” que pode chegar ao Brasil Baseado no Renault 4, novidade tem melhorias voltadas para o off-road Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 20h00 ) twitter

Renault/Divulgação

A Renault apresentou na França o 4 Savane 4×4 Concept, monovolume que é baseado no Renault 4 Savane, lançado em 1950 e que teve uma segunda versão em 1986. No conceito atual, a Renault trouxe mudanças no design e capacidade off-road em relação a versão base do Renault 4, que pode ser comercializado no Brasil no futuro.

Renault/Divulgação

Na parte mecânica, o conceito tem altura do solo 15 mm maior em comparação ao Renault 4 E-Tech. Ele também vem equipado com pneus Goodyear UltraGrip Performance+ 225/55 com rodas de 18 polegadas e design exclusivo. Além disso, os eixos dianteiro e traseiro tem bitolas cerca de 10 mm mais largas de cada lado, o que aumenta a capacidade off-road.

Renault/Divulgação

Além das mudanças em suspensão, o Savane 4×4 Concept tem um segundo motor elétrico no eixo traseiro, que permite tração integral permanente. Essa configuração aumenta a capacidade de transposição de obstáculos.

Renault/Divulgação

No visual externo, o conceito traz a nova cor Verde Jade, com para-choques e caixas de roda em preto brilhante. O teto tem cobertura de tecido estampado e efeito camuflado. O logotipo “4Savane” está presente nas laterais e a tampa traseira traz o logo 4×4, indicando a tração integral.

‌



Renault/Divulgação

O interior conta com bancos em tecido na cor marrom e detalhes do número 4, enquanto o painel também traz o mesmo tecido marrom além de uma inscrição 4Savane iluminada. A Renault vai apresentar completamente o conceito Renault 4 Savane 4×4 Concept ao público no evento de tênis Roland-Garros, na França, no dia 19 de maio.

