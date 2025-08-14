Renault vai usar plataforma GEA da Geely para novos elétricos e híbridos Base eletrificada pode ser lançada no Brasil com projetos da Renault Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h00 ) twitter

A Renault está desenvolvendo uma nova linha de veículos eletrificados em parceria com a Geely, usando a plataforma de baixo custo GEA. A cooperação marca a primeira aplicação externa dessa arquitetura, até então restrita à linha Galaxy da Geely.

A base GEA é adotada de forma modular para carros como o Geome e também o Galaxy recém lançado no mercado brasileiro. Sobre esse projeto, a Renault pode desenvolver carros eletrificados que podem chegar a outros mercados fora da Europa.

No mapa da Renault estão SUVs com opções totalmente elétricas (EV) e híbridas plug-in (PHEV). A Renault ficará responsável pelo desenvolvimento da carroceria, enquanto a arquitetura e o chassi seguirão soluções já usadas em modelos Galaxy, visando reduzir custos e acelerar o lançamento.

Mercados-alvo e produção no Brasil

Embora na Europa a Renault mantenha foco em elétricos compactos feito sobre a plataforma AmpR Small, esses novos SUVs vão mirar mercados como Coreia do Sul, Sudeste Asiático, América Latina e Norte da África. Nessas regiões, a marca francesa conta com forte presença e rede consolidada de concessionárias, que serão aproveitadas pela Geely.

No Brasil, a parceria avança com a compra de uma participação minoritária da Geely na Renault Brasil, permitindo que a chinesa utilize instalações, rede de vendas e pós-venda para produzir e comercializar seus próprios modelos. O primeiro será a versão internacional do Galaxy E5.

Histórico da parceria

Renault e Geely iniciaram a colaboração em 2021. Em 2022, foi confirmado que a fábrica sul-coreana da Renault produziria uma versão híbrida do SUV Koleos baseada na plataforma CMA da Geely, lançada em 2024 como Grand Koleos. O modelo somou mais de 7.000 pedidos em 15 dias e ajudou a impulsionar as vendas da Renault Coreia, que cresceram 145,6% em junho e 150,3% no acumulado do primeiro semestre de 2025.

