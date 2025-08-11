Segredo: Geely prepara mais um lançamento para o Brasil Modelo tem autonomia de até até 410 km e motorização de até 114 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 ) twitter

Geely Geome Xingyuan Rafael Placona/Reprodução

O compacto elétrico Geely Geome Xingyuan foi flagrado em testes em São Paulo. Lançado oficialmente na China em outubro de 2024, o modelo tem autonomia de até 410 km com motor de até 114 cv. Embora seja uma foto sem camuflagem, ainda não é possível falar quando a novidade será vendida por aqui. Lembrando, a Geely já começou a vender o SUV elétrico EX5 no mercado brasileiro com preços a partir de R$ 205.800, mas com valor reduzido para R$ 195.800 com bônus promocional para os primeiros compradores.

Geely Geome Xingyuan CarNewsChina/Reprodução

Na China, o Xingyuan está disponível em cinco versões divididas nas séries Xingyuan e Xingyuan Up, com preços entre 69.800 e 98.800 yuans, cerca de US$ 9.900 a US$ 14.000, respectivamente.

Geely Geome Xingyuan CarNewsChina/Reprodução

O compacto usa baterias de fosfato de ferro e lítio fornecidas pela CATL, com capacidades de 30,12 kWh e 40,16 kWh, o que permite ter autonomia de 310 km e 410 km, respectivamente. A recarga rápida entre 30% e 80% leva 21 minutos, e o carro também permite descarga externa de 3,3 kW. Em relação à motorização, por lá o Geely Xingyuan pode ser equipado com motor de 78 cv e 114 cv.

Geely Geome Xingyuan CarNewsChina/Reprodução

Assim como todos os carros chineses, o interior do modelo da Geely conta com painel digital de 8,8 polegadas e central multimídia de até 14,6 polegadas, além de recursos como comando por voz, espelhamento de celular, carregamento sem fio de 50 W e atualizações remotas (OTA). O compacto ainda traz ainda sistemas de assistência como piloto automático adaptativo, alerta de saída de faixa e frenagem automática de emergência.

Geely Geome Xingyuan CarNewsChina/Reprodução

Embora tenha quase um ano, o modelo já teve 204.940 unidades vendidas no primeiro semestre de 2025, o que o deixou na liderança no ranking de vendas entre os veículos elétricos na China, à frente de rivais como BYD Seagull, que é o Dolphin Mini vendido por aqui, e Tesla Model Y. Segundo a Geely, o modelo passará a integrar a linha Galaxy como parte de sua estratégia para carros compactos inteligentes.

Geely Geome Xingyuan CarNewsChina/Reprodução

No Brasil, a Geely iniciou as vendas do EX5, primeiro modelo da marca no país. O SUV elétrico é oferecido nas versões Pro e Max, ambas com motor de 218 cv, 32,6 kgfm de torque e bateria Blade de 60,2 kWh. A tração é dianteira, e os preços vão de R$ 205.800 a R$ 225.800. As primeiras 300 unidades contam com bônus de R$ 10 mil, reduzindo o valor inicial para R$ 195.800. A foto do flagra foi enviada pelo leitor Rafael Placona.

