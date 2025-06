Rival do Golf GTI, Focus ST está saindo de linha na Europa Versão esportiva com motor 2.3 turbo já não é mais oferecida nos concessionários Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/06/2025 - 13h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ford Focus ST Ford/Divulgação

Mesmo com bons números de vendas, a Ford está mesmo decidida a acabar com carros de passeio na Europa, antes mesmo da chegada do novo Ecosport. A próxima vítima dessa estratégia é o Focus ST, cujos pedidos já estão encerrados nas concessionárias. Ainda há 170 unidades em estoque, confirmou a Ford.

Ford Focus ST Ford/Divulgação

O site inglês Autocar notou a ausência do Focus ST e procurou a Ford que confirmou: “Não estamos aceitando novos pedidos para o Focus ST[ a versão esportiva] no momento”.

Ford Focus ST Ford/Divulgação

O Ford Focus ST tem motor 2.3 turbo Ecoboost com 280cv e 43kgfm de torque. As versões comuns do Focus tem motor 1.6 a gasolina ou 1.5 diesel.

Ford Focus ST Ford/Divulgação

Em 2023, 99,7 mil unidades do Focus foram vendidas na Europa. Após a confirmação de que o Focus deixaria de ser produzido no começo do ano passado, ao todo foram 85 mil unidades comercializadas.

‌



O mais interessante é que o Focus ST, que sempre teve boa aceitação na Europa, não terá nenhum sucessor direto. E indo além da Ranger, nenhum dos carros da Ford tem grande volume no mercado europeu além do Kuga e Puma, que são SUVs.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.