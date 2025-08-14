Salão do Automóvel de 2025 já tem 31 empresas confirmadas
Fabricantes locais, importadores e até motos farão parte do evento em São Paulo
Há alguns meses, o Salão do Automóvel de São Paulo marcado para novembro não contava com ampla adesão. O R7-Autos Carros ouviu várias marcas que se mostravam relutantes com o evento mas isso parece ter ficado para trás. Segundo o site Auto Indústria, há 31 marcas já confirmadas para o 31º Salão Internacional do Automóvel, além de atrações importantes confirmadas.
As marcas chinesas que terão destaque, BYD, GWM, Leapmotor, SAIC, Geely, Omoda-Jaecoo e Denza, estão entre as confirmadas em seus espaços de 500 m². Também estão confirmadas as empresas Lexus, Kia, Toyota, Jeep, Fiat, Ram, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Peugeot, Citroën, CAOA, Caoa Chery, Honda, Lecar, Vespa e Suzuki Motos.
Haverá ainda um espaço destinado a superesportivos e modelos exclusivos como Ferrari, McLaren, Porsche, Lamborghini, Aston Martin e Bugatti no espaço chamado Dream Lounge. Além disso o Salão do Automóvel terá o espaço Drive Experience com uma pista indoor para test drive com 14 mil m².
Dessa forma, o público será contemplado com a chance de dirigir veículos que são lançados no próprio evento, a exemplo do que ocorre, por exemplo, com eventos como o Festival Interlagos. E, pelo visto, até mesmo motocicletas farão parte do evento, algo que não era usual nas edições anteriores do Salão.
O evento acontecerá entre os dias 22 e 30 de novembro no Distrito Anhembi, voltando a ocupar seu tradicional espaço após uma ampla reforma e privatização do espaço.
