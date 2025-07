Stellantis vai resgatar divisão esportiva SRT para as marcas Dodge, Jeep, Ram e Chrysler Novidade pode trazer de volta os motores V8 para modelos apreciados pelo público norteamericano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/07/2025 - 11h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 11h00 ) twitter

Stellantis vai resgatar divisão esportiva SRT para as marcas Dodge, Jeep, Ram e Chrysler Stellantis/Divulgação

Hoje a sigla SRT está viva apenas com o SUV Durango mas o anúncio de um resgate feito nessa semana deixou os entusiastas bem felizes. A Stellantis confirmou que a sigla SRT (Street and Racing Technology) terá muitas novidades para so carros das marcas Dodge, Ram, Jeep e Chrysler.

Stellantis vai resgatar divisão esportiva SRT para as marcas Dodge, Jeep, Ram e Chrysler Stellantis/Divulgação

O anúncio foi feito pelo CEO Tim Kuniskis que disse “É hora de fazer barulho novamente”, uma referência à divisão esportiva de sucesso nas marcas do antigo grupo Chrysler, hoje Stellantis.

Stellantis vai resgatar divisão esportiva SRT para as marcas Dodge, Jeep, Ram e Chrysler Stellantis/Divulgação

O grupo aliás não disse quais serão os produtos, estratégia nem mesmo a motorização disponível em uma nova fase da SRT. Mas podemos esperar novidades para os carros feitos sobre a plataforma STLA como Charger, além dos SUVs da Jeep e até mesmo os produtos da divisão Chrysler.

Stellantis vai resgatar divisão esportiva SRT para as marcas Dodge, Jeep, Ram e Chrysler Stellantis/Divulgação

Antonio Filosa, novo CEO global da Stellantis, fez um anúncio na mesma linha. “Conectar-se com nossos clientes, oferecendo os produtos e as experiências que eles desejam, é fundamental para atingirmos nosso potencial máximo”, disse o executivo relembrando a energia de trabalho e agilidade de Tom Kuniskis para esse novo projeto.

Stellantis vai resgatar divisão esportiva SRT para as marcas Dodge, Jeep, Ram e Chrysler Stellantis/Divulgação

Vale lembrar que a sigla SRT surgiu após o sucesso da linha Mopar que foi forte nos anos 1970 e em 1989 surgiu com apelo de tecnologia e performance para os modelos do então grupo Chrysler. Foi nessa fase que surgiram produtos interessantes como o Dodge Viper por exemplo.

