SUV cupê: veja quais são as opções à venda no Brasil Ao todo, o mercado brasileiro conta com 16 modelos com preços entre R$ 100 mil e R$ 915 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 25.10.2024 Marcos Camargo Jr. 25.10.2024

Os SUVs são, literalmente, os queridinhos do Brasil, com mais de 382 mil unidades vendidas entre janeiro e maio deste ano. Claro, dentro dessa categoria há os utilitários compactos, médios e os cupês, que já somam 16 modelos com preços entre R$ 100 mil e R$ 915 mil, indo de Citroën até Porsche. Portanto, para ajudar quem busca comprar um SUV cupê, o R7 Autos-Carros traz os preços dos modelos vendidos nesta categoria.

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

Citroën Basalt

Vendido a partir de R$ 101.490, o Citroën Basalt é o mais barato e, também, o novato desta lista, uma vez que foi lançado no ano passado. O modelo vem equipado com motor 1.0 Firefly de até 75 cv na versão de entrada, e nas versões topo de gama conta com motor T200 1.0 turbo de até 130 cv. A transmissão pode ser manual de cinco marchas ou automática do tipo CVT. O SUV cupê atende quem procura um modelo acessível, com itens como central multimídia com conexão para smartphone, ar-condicionado digital, entre outros.

‌



Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Fiat Fastback

Prestes a ganhar mudanças na linha 2026, o Fiat Fastback 2025 é vendido a partir de R$ 119.990, sempre com motor 1.0 T200 turbo de até 130 cv e transmissão automática, além de ter versões híbridas leves. Já a configuração mais apimentada, Abarth Turbo 270 Flex, sai por R$ 171.990 e vem equipada com motor 1.3 T270 de até 185 cv. Conta com controle eletrônico de aceleração, controle de estabilidade, central multimídia de 10,1”, paddle shifters, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, carregador por indução, entre outros.

‌



Marcos Camargo Jr. 04.05.2025

Volkswagen Nivus

O Volkswagen Nivus é vendido a partir de R$ 119.990 com motor 1.0 TSI de até 128 cv e transmissão automática de seis marchas. Já a versão com motor 1.4 TSI de 150 cv sai por R$ 174.990. O modelo oferece ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura, direção elétrica, DRL com acendimento automático, alerta de pressão dos pneus, multimídia de 10,25” com conectividade, entre outros.

‌



Marcos Camargor Jr. 17.03.2025

Honda HR-V

O Honda HR-V parte de R$ 156.100 na versão EX, equipada com motor 1.5 aspirado de até 126 cv. Oferece pacote Honda Sensing, banco Magic Seat, botão de partida, freio de estacionamento eletrônico com brake hold, entre outros. A versão Touring custa R$ 204.200 e vem com motor 1.5 turbo de até 177 cv, Honda Sensing, myHonda Connect, porta-malas com fechamento elétrico, banco com ajuste elétrico, entre outros.

Mitsubishi/Divulgação

Mitsubishi Eclipse Cross

O Mitsubishi Eclipse Cross parte de R$ 169.990 na versão Rush, sempre com motor 1.5 turbo de até 165 cv e transmissão automática. Pode chegar a R$ 225.990 na versão HPR-S Black 4x4. Conta com sete airbags, faróis de LED, Head-up Display, freio eletrônico com Auto Hold, multimídia de 12”, teto solar panorâmico elétrico, entre outros.

Audi Q3 Sportback 2024 Marcos Camargo Jr

Audi Q3 Sportback

A Audi oferece o Q3 Sportback a partir de R$ 353.990 na versão Performance 45 TFSI quattro tiptronic, e R$ 379.990 na Performance Black Plus. O motor é 2.0 turbo de até 231 cv, com transmissão automática de oito marchas e tração integral.

Volvo C40 tem traços semelhantes com o XC40 Pure Electric

Volvo EC40

O Volvo EC40 parte de R$ 334.950 na versão Plus, enquanto a versão Ultra custa R$ 384.950. A versão com um motor tem até 238 cv, enquanto a com dois motores entrega até 408 cv. A autonomia pode chegar a 404 km por carga.

GWM Haval H6 GT 2024 de 393 cv chega em março ao Brasil GWM/Divulgação

GWM Haval H6 GT

A versão esportiva do Haval H6 é vendida por R$ 325 mil. Conta com motor 1.5 turbo e dois motores elétricos, totalizando até 393 cv. Tem painel digital, multimídia conectada, sistema ADAS, seis airbags, entre outros.

Ford/Divulgação Ford/Divulgação

Ford Mustang Mach-E

O Ford Mustang Mach-E, 100% elétrico, tem até 487 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos. Custa R$ 486 mil e traz multimídia de 15,5” com SYNC 4, suspensão adaptativa MagneRide, freios Brembo, tração integral, autonomia de até 379 km, entre outros.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

BMW X4

A BMW oferece o X4 a partir de R$ 458.950. O modelo traz motor 2.0 de até 252 cv, câmbio automático de oito marchas, e acelera de 0 a 100 km/h em 6,4 segundos.

Audi Q5 Sportback

Vendido a partir de R$ 510.990, o Q5 Sportback conta com motor 2.0 turbo e motor elétrico, com potência combinada de até 367 cv. A transmissão é automática de oito marchas.

Mercedes-Benz GLC Coupé Mercedes-Benz/Divulgação

Mercedes-Benz GLC Coupé

O GLC Coupé tem preço inicial de R$ 529.900. É equipado com motor 2.0 turbo de até 258 cv e sistema híbrido leve de 48V.

Audi Q8 e-tron Sportback Audi/Divulgação

Audi Q8 e-tron Sportback

O elétrico Q8 e-tron Sportback parte de R$ 774.990. Tem dois motores elétricos com até 408 cv e autonomia de até 387 km.

Mercedes-Benz GLE Coupé Mercedes-Benz/Divulgação

Mercedes-Benz GLE Coupé

O GLE Coupé é vendido por R$ 844.900. Equipado com motor turbodiesel e sistema híbrido leve, oferece até 367 cv.

BMW X6: testamos o SUV esportivo de 600cv que custa R$ 1 milhão BMW/Divulgação

BMW X6

O BMW X6 parte de R$ 881.950, com motor 3.0 de seis cilindros biturbo, que rende até 340 cv.

Porsche Cayenne Coupé Porsche/Divulgação

Porsche Cayenne Coupé

O Porsche Cayenne Coupé custa a partir de R$ 915 mil na versão S Coupé. Pode chegar a R$ 1.450.000 na versão Turbo GT, com motor de até 659 cv.

TERA HIGHLINE ou VIRTUS HIGHLINE: preço, detalhes e motor (qual a diferença entre eles?). VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.