Tera ou Nivus Highline 2026 (qual vale mais a pena)?

O lançamento do Volkswagen Tera mexeu com o portfólio da marca no país. Com mais de 10 mil unidades vendidas, o Tera estreou muito bem mas seu preço de R$ 139,9 mil na versão topo High ainda sem opcionais de cor e Adas fazem o consumidor pensar em versões básicas do T-Cross e Nivus. Se adicionarmos o conteúdo opcional ao Tera High seu preço sobe para R$ 144,5 mil. Ja o Nivus Highline custa R$ 160 mil, um pouco distante do Tera mas ainda assim pode levar o consumidor a uma dúvida “cruel”: qual dos dois vale mais a pena? Tera High ou Nivus Highline 2026?

Desenho avançado no Tera

O Volkswagen Tera e o Nivus derivam da mesma plataforma MQB A0 do Polo mas o design bem diferente entre ambos. O Tera tem visual mais baixo e “bojudo” com desenho mais arredondado e alinhado com os modelos da Volkswagen na Europa como o Tiguan.

‌



Já o Nivus é mais “quadrado” no design embora tenha recebido reestilização recente. Traz faróis afilados e barra luminosa em LED na frente e na traseira do seu visual cupê. Já o Tera tem LED mas sem barra iluminada sendo menos “refinado”. Ambos trazem rodas de 17 polegadas e freios a disco na traseira.

Dimensões próximas mas propostas distintas

‌



O Nivus tem 4,266 mm de comprimento, 1,757 mm de largura, 1,493 mm de altura e 2,566 mm de distância entre-eixos. Mas o porta-malas é vantajoso e tem capacidade para 415 litros. O Tera, por outro lado, possui 4,15 metros de comprimento, 1,78 m de largura, 1,50 m de altura e 2,57 m de entre-eixos, com porta-malas de 350 litros sendo bem menor.

‌



Assim, o entre eixos idêntico mostra a origem no Polo e na realidade Nivus e Tera tem espaço interno limitado para quem viaja no banco traseiro. Mas em espaço o Nivus ganha por ter 65 litros a mais.

Dimensões do Nivus:

* Comprimento: 4,266 mm

* Largura: 1,757 mm

* Altura: 1,493 mm

* Distância entre eixos: 2,566 mm

* Capacidade do porta-malas: 415 litros

Dimensões do Tera:

* Comprimento: 4,15 metros

* Largura: 1,78 m

* Altura: 1,50 m

* Distância entre eixos: 2,57 m

* Capacidade do porta-malas: 350 litros

No motor, Nivus é mais forte e na estrada mais econômico

O VW Nivus e Tera contam com o “mesmo” motor 1.0 três cilindros TSI. Porém o Nivus tem a configuração mais forte com o 1.0 200TSI, com 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina com até 20kgfm de torque. Já o Tera High, por sua vez, traz o 1.0 170TSI, este último com 116 cv e 16,8kgfm de torque. Ambos são automáticos com câmbio automático de seis marchas.

No desempenho há diferenças. O motor 200TSI do Nivus leva cerca de 10 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h e alcança 189 km/h de velocidade. Já o Tera 170TSI alcança 184km/h e faz o 0-100 em 11,7s. E isso porque o Nivus é mais pesado: 1.199kg e o Tera tem 1.169kg.

O consumo do Nivus é ainda melhor que no Tera. Na cidade o consumo de ambos é idêntico mas na estrada o Nivus ganha do SUv compacto estreante.

* Tera Comfort e High (TSI automático):

* Etanol: 8,6 km/l (cidade) e 10,3 km/l (estrada)

* Gasolina: 12,2 km/l (cidade) e 14,5 km/l (estrada)

* Nivus Highline

* Etanol: 8,6 km/l (cidade) e 10,3 km/l (estrada)

* Gasolina: 12,4 km/l (cidade) e 14,8 km/l (estrada)

Itens de série

Bem completos, o Nivus e Tera tem seis airbags e foram bem avaliados com cinco estrelas no teste do Latin NCAP. Trazem painel digital Active Info Display e multimídia VW Connect de 10 polegadas com espelhamento sem fio, carregador de celular por indução, quatro pontos de carga USB entre outros como pacote ADAS em ambos mas só o Nivus tem saída de ar condicionado para o banco traseiro.

Conclusão

Bem próximos na proposta mas distantes quase R$ 16 mil entre si, o Tera e Nivus tem propostas diferentes. O Tera traz visual arrojado e atual, é mais baixo e mais alongado porém com porta malas menor já que o espaço interno é similar em ambos.

O Nivus também é mais potente, mais rápido e mais caro justificando seu preço mais alto. O Nivus High custa R$ 160 mil enquanto o Tera sai por R$ 144,5 mil já com cor especial e pacote Adas.

VOLKSWAGEN TERA TSI MANUAL: o Brasileiro vai comprar? Quanto custa? VEJA O VÍDEO!

