SUV de luxo Avatr 11 é flagrado de novo em São Paulo SUV tem quase 600cv, processadores Huawei e baterias CATL Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/05/2025 - 09h00 (Atualizado em 28/05/2025 - 09h00 )

Autos TV/Reprodução

A Changan deu mais um sinal de movimentação no mercado brasileiro. Depois de um flagra recente desta vez o perfil Autos TV publicou fotos do luxuoso AVATR 11 flagrado em testes pela região Sul de São Paulo.

Autos TV/Reprodução

O carro ainda segue sob pesada camuflagem mas não deixa dúvida: se trata do SUV de luxo da Changan que tem tecnologia baseada nas baterias da CATL e sistemas de assistência Huawei, empresas que colaboraram no desenvolvimento do veículo.

Autos TV/Reprodução

O Avatr 11 tem motores elétricos que somam 586cv e 66kgfm de torque alimentado por bateria de até 117kwh com autonomia de até 710km no ciclo chinês. No entanto, até agora, não há informações claras sobre a atuação da Changan que já esteve no Brasil há alguns anos mas sob a atuação de importadores.

Avatr 11

Ao longo de 2024 a AVATR vendeu 8,2 mil unidades, um pequeno universo diante de 1,6 milhão de unidades da Changan na China.

‌



Avatr 11

