Tank 300: resumo do SUV plug-in que chega em abril SUV está com pré venda aberta e terá 408cv com tração 4x4 Autos Carros|Marcos Camargo Jr 21/03/2025 - 20h08 (Atualizado em 21/03/2025 - 20h08 )

GWM/Divulgação

A GWM chegou a mostra o Tank 300 de forma discreta em 2024 e só agora o SUV híbrido plug-in teve a pré venda aberta sem preço final divulgado. As reservas podem ser feitas pelo site oficial da marca, Mercado Livre, aplicativo My GWM ou diretamente nas concessionárias, mediante um depósito de R$ 9 mil.

Porém qual a proposta desse SUV e quais serão os concorrentes?

‌



O Tank 300 tem uma proposta visual mais tradicional com ângulos retos, algo próximo dos modelos de Jeep fugindo um pouco do perfil de outros SUVs chineses e do próprio Haval.

O Tank 300 terá motor com 408cv e tração 4x4, mais potência do que o Haval H6 GT que tem tração integral. Outro SUV com posição semelhante é o BYD Song Plus Premium. E com tração 4x4 só temos modelos diesel como Toyota SW4, Mitsubishi Pajero Sport e Chevrolet Trailblazer.

‌



Design tradicional e ficha técnica

O Tank 300 traz um visual quadrado com faróis redondos e estepe fixado na tampa do porta-malas, que é parecido com o estilo do rival Jeep Wrangler. Assim como os outros modelos chineses, o SUV da GWM também terá amplas telas, sendo uma de painel de instrumentos e outra de central multimídia. Por aqui, a novidade estará disponível nas cores Laranja Saara, Cinza Dakar, Vermelho Brava, Preto Khalifa e Branco Noronha.

‌



GWM/Reprodução

Além disso, mede 4,76 metros de comprimento, 1,93 metro de largura, 1,90 metro de altura e 2,75 metros de entre-eixos.

Motor híbrido 4x4

O SUV da GWM será equipado com um motor 2.0 turbo a gasolina de injeção direta, combinado a um motor elétrico no eixo dianteiro, que rende até 394 cv de potência e 76,4 kgfm de torque. A transmissão é automática de 9 marchas.

GWM/Reprodução GWM/Reprodução

Por ser um híbrido plug-in, o Tank 300 conta com bateria de 37,1 kWh, o que permite ter uma autonomia de 75 km no modo elétrico, de acordo com o Inmetro e 106 km pelo padrão WLTP chinês.

Tração 4x4 e modos de condução

O modelo vem equipado com tração 4x4, oferecendo as opções 2H, 4H e 4L (reduzida), além de bloqueios eletrônicos nos diferenciais central, traseiro e dianteiro. O SUV conta ainda com 9 modos de condução para diferentes terrenos.

GWM/Divulgação

Tecnologia e segurança

O Tank 300 traz condução semiautônoma de nível 2+, incluindo assistências como controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência e assistente de permanência em faixa.

GWM/Divulgação

Os primeiros clientes do Tank 300 terão 1 ano de seguro gratuito e instalação do wallbox GWM (7 kW) sem custo adicional. Para novos clientes, é possível escolher entre uma das duas vantagens. A pré-venda ocorre entre 20 de março e 3 de abril.

