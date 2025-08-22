Tata Motors compra Iveco por R$ 24 bilhões
Marca mantém linha de produção em Minas Gerais no Brasil com 5.000 funcionários
A indiana Tata Motors, braço automotivo do conglomerado Tata Group, anunciou a compra da divisão de veículos comerciais da italiana Iveco por cerca de € 3,8 bilhões (aproximadamente R$ 24,1 bilhões).
O acordo inclui o controle total das operações de caminhões, ônibus e também da divisão de powertrain da marca europeia. Com o novo grupo, a Tata e a Iveco são responsáveis pela produção de 450.000 veículos por ano presente em 160 países.
A parceria com a Tata Motors foi formalizada dia 30 de julho e só divulgada nessa semana.
De acordo com a Iveco, a negociação teve aprovação do conselho de administração e da Exor, holding da família Agnelli e principal acionista da empresa. Com a aquisição, a Tata Motors passa a ter acesso direto à linha de produtos da marca italiana no segmento de veículos comerciais, incluindo modelos pesados, além da rede global de concessionárias.
A conclusão do negócio está prevista para o segundo trimestre de 2026, após a aprovação de órgãos reguladores da União Europeia.
No Brasil, a Iveco segue com atuação relevante, oferecendo desde furgões e vans até caminhões pesados da linha S-Way, além de micro-ônibus e ônibus urbanos e rodoviários. No Brasil a empresa tem 5.000 funcionários e atua desde 1997.
Originalmente a Iveco, acrônimo de Industrial Vehicles Corporation (Corporação de veículos industriais ou “pesados” em tradução livre), foi fundada há 50 anos unido a divisão comercial da Fiat e das marcas OM, Lancia Veículos Especiais, UNIC e Magirus-Deutz.
