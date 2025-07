Teste com GWM 0ra 03 GT 2026: mudança de nome e preços mais altos Compacto elétrico segue com motor de 171 cv e na prática roda quase 400 km com uma carga na bateria Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

GWM 0ra 03 GT 2026 Marcos Camargo Jr. 12.07.2025

O GWM Ora 03 representa a iniciativa 100% elétrica dentro da GWM. É o terceiro elétrico mais vendido do país e que chega à linha 2026 com mudanças bem pontuais que não seguem o modelo chinês recém apresentado. Com seu design neo retrô, pacote que inclui Adas e autonomia que chega perto dos 400km, tem seu público e forma um bom conjunto agora levemente atualizado. O R7-Autos Carros testou a versão atual por uma semana.

GWM 0ra 03 GT 2026 Marcos Camargo Jr. 12.07.2025

O Ora 03 GT é uma opção interessante ao BYD Dolphin Plus com muita personalidade no desenho e um conjunto mecânico interessante. Ademais, a linha 2026, que manteve as rodas de 18 polegadas com pneus de perfil baixo, recebeu uma pintura fosca no tom de cinza chamada de Zenith e com novos emblemas.

GWM 0ra 03 GT 2026 Marcos Camargo Jr. 12.07.2025

Na tampa do porta malas a inscrição “ORA” deu lugar ao “GWM” e o nome do carro passou para a parte inferior em um perfil mais tradicional.

GWM 0ra 03 GT 2026 Marcos Camargo Jr. 12.07.2025

Por dentro, não há mudanças, o Ora 03 GT continua com acabamento escurecido com vermelho, destacando esportividade. O modelo continua com duas amplas telas de 10,25 polegadas cada, sendo uma de painel digital e outra de multimídia, que ganhou conexão do aplicativo My GWM, permitindo ajustar várias funções do veículo e que outras marcas também oferecem.

‌



GWM 0ra 03 GT 2026 Marcos Camargo Jr. 12.07.2025

Além do desenho esportivo, o GWM Ora 03 GT traz pacote ADAs completo com controle de Cruzeiro adaptativo e alerta com frenagem automática, câmera de 360 graus com resolução Full HD, ajuste elétricos dos bancos dianteiros, teto solar panorâmico, entre outros itens.

‌



Agradável e esportivo

‌



Durante o uso no cotidiano o Ora 03 GT 2026 não sofreu nenhuma mudança. Faz 0-100km/h na faixa dos 8s, tem boa estabilidade e direção precisa e dirigibilidade acima da média. Apesar de tudo isso segue cheio de alertas de atenção ao longo do dia a dia exigindo adaptação do motorista. Ao acionar a seta, a multimídia deixa de mostrar a conexão do Android Auto ou Apple CarPlay para mostrar o entorno do veículo para que o motorista faça uma manobra segura mas isso incomoda muito quem está atento à próxima curva.

GWM 0ra 03 GT 2026 Marcos Camargo Jr. 12.07.2025

Outro ponto que poderia ser melhor trabalhado são os controles do ADAs, que está em uma alavanca atrás do volante muito bem escondida. Claro, o dono do veículo depois que decorar não terá problemas, mas bem que essa tecnologia poderia estar nos comandos do volante, sendo mais fácil e prático de mexer. Também sentimos falta de um USB-C, embora o Ora 03 GT tenha três entradas USB, todas são convencionais.

Bem acertado

Bom, antes de falar da motorização é preciso dizer sobre o tamanho. Ao todo, são 4,23 metros de comprimento, 1,82 metro de largura, 1,60 metro de altura e 2,65 metros de entre-eixos. Sim, é um compacto com dimensões avantajadas. Por fora parece pequeno, já por dentro todos os passageiros vão bem acomodados. O porta-malas tem 228 litros, que não é lá essas coisas, mas atende para o dia a dia, assim como a bateria de 63 kWh, mesmo que o Inmetro diga 295 km para essa versão, é possível chegar perto dos 400 km, no modo normal é, claro. Para quem procura a opção de entrada, a autonomia oficial é de 232 km e a bateria de 48 kWh. Inclusive, esse 63 e 48 fazem parte da nova nomenclatura dos veículos no site da marca.

GWM 0ra 03 GT 2026 Marcos Camargo Jr. 12.07.2025

Enfim, a motorização elétrica de até 171 cv e 25,4 kgfm de torque segue sem mudanças, permitindo ao Ora 03 GT sair do zero e chegar aos 100 km/h em 8,2 segundos, o que o torna divertido ao guiar. A suspensão é firme, diferente dos outros modelos chineses. Inclusive, do Haval H6, que tem aquele trabalho mais mole, preferido dos orientais.

GWM 0ra 03 GT 2026 Marcos Camargo Jr. 12.07.2025

Conclusão

Para quem quer fugir de um SUV híbrido e um elétrico com uma boa dimensão é desenho bonito, é quase impossível dizer que esse carro é fetio, além de ser divertido. Claro, o BYD Dolphin Plus vai sair mais barato com preço na casa dos R$ 184 mil, assim como é mais potente com 204 cv e roda 330 km oficial no Inmetro, o que na prática vai superar o 400 km. Todavia, não é tão divertido, de personalidade e tão bem equipado quanto o Ora 03 GT.

ORA 03 GT: por que vende MUITO MENOS QUE O BYD DOLPHIN? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.