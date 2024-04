Teste: novo Tiguan Allspace 2024 perde esportividade e ganha em conforto

Alto contraste

Visual mantém o antigo DNA dos produtos derivados da plataforma MQB

Há alguns anos, se perguntássemos a um consumidor de SUVs médios qual deles tinha o melhor desempenho, a resposta seria certeira: Tiguan com motor 2.0 TSI, tração integral e um bom conjunto de itens de série. Era como um Golf GTI em carroceria familiar. No entanto, o tempo passou, outros produtos surgiram e o Tiguan foi forçado a se renovar, deixando um hiato de dois anos pelo caminho.

Após esta renovação, veio a surpresa. O Tiguan não apresenta mais o mesmo desempenho, nem mesmo a diversão de uma tração integral. No entanto, manteve suas virtudes de bom espaço interno, construção sólida e bastante conforto para a família.

O visual mantém o antigo DNA dos produtos derivados da plataforma MQB. Há um forte vinco à meia altura da carroceria visto pelas laterais, o capô traz desenhos e vincos retilíneos, enquanto os faróis foram redesenhados, assim como o para-choque. Na linha do teto e especialmente na traseira, quase nada mudou.

Tiguan continua sólido como sempre

Interior do novo Tiguan

Por dentro, a impressão de qualidade segue inalterada. O Tiguan continua sólido como sempre, sendo construído de forma muito superior a outros produtos como Taos, T-Cross e Nivus. Além disso, apresenta revestimento sensível ao toque no painel e na forração das portas, plásticos de melhor qualidade e acabamento primoroso.

Há equipamentos como a multimídia Discovery Media com tela de 8", conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio

Antes de discutirmos o que piorou, é importante destacar que a lista de itens de série do novo Volkswagen Tiguan ficou mais generosa. Agora inclui novos recursos de segurança ativa, como detecção de pedestres e frenagem autônoma, além de um teto solar panorâmico de qualidade (disponível por R$ 10 mil), carregador wireless para smartphones, faróis de LED inteligentes (iQ.Light), controle de cruzeiro adaptativo e sistema de manutenção de faixa.

Tiguan 2024 tem 4,72m de comprimento, 1,83m de largura, 1,61m de altura e 2,79m de entre eixos

Dimensões do novo Tiguan

Generoso nas dimensões, o novo Tiguan 2024 apresenta 4,72m de comprimento, 1,83m de largura, 1,61m de altura e 2,79m de entre-eixos, além dos 686 litros de porta-malas, que podem ser ampliados para mais de 1.600 litros com o banco da segunda fileira rebatido, e 210 litros com os 7 lugares acionados. Na prática, ainda oferece espaço de porta-malas comparável a um carro pequeno, mesmo quando transportando sete pessoas.

Tiguan custa R$ 278,9 mil e com o teto chega aos R$ 288,9 mil

Aliás, é possível levar um adulto na terceira fila, porém o espaço é bastante limitado, mesmo utilizando todo o trilho do segundo assento para a frente. Não há milagres nesse aspecto.

Tiguan tinha e ainda tem motor 2.0 TSI porém se antes rendia 220cv e 35kgfm de torque agora são 186cv e 30kgfm de torque

Muito menos motor

Se, por um lado, destacamos pontos positivos para um carro familiar, é inegável que a bordo temos um novo produto. O Tiguan tinha e ainda possui um motor 2.0 TSI, porém, se antes rendia 220cv e 35kgfm de torque, agora são 186cv e 30kgfm de torque.

A tração integral 4Motion foi substituída por tração somente dianteira, e o divertido câmbio DSG deu lugar a um automático convencional com conversor de torque e oito marchas.

(Marcos Camargo Jr. 14.03.2024)

A bordo do novo Tiguan

Na prática, percebemos que o Tiguan assumiu sua postura de carro familiar. Já não possui nem de longe a aceleração rápida e linear permitida pela combinação do motor com o câmbio DSG. Agora, as mudanças de marcha são claramente perceptíveis.

Embora o Tiguan ainda seja bastante agradável de dirigir, graças ao conjunto independente de suspensão na dianteira e também na traseira via Multilink, não oferece a mesma esportividade de um carro com tração integral.

(Marcos Camargo Jr. 14.03.2024)

O Tiguan oferece uma série de equipamentos, como a multimídia Discovery Media com tela de 8 polegadas, conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera de ré com linhas dinâmicas, painel digital de 10,25 polegadas, ar-condicionado digital dual zone, freio de estacionamento eletrônico, entre outros itens já mencionados.

Em um segmento com poucas marcas generalistas oferecendo carros de sete lugares, o Tiguan se destaca como muito superior a outros veículos, como o Spin e o C3 Aircross, que têm pretensões de SUV. Ele se equipara à entrega do Jeep Commander, que, mesmo com um motor de 185cv, não oferece a mesma dirigibilidade do Tiguan. No entanto, espera-se que o Commander ganhe uma nova versão com motor de 272cv em breve, e seus preços são consideravelmente menores que os do Volkswagen. Atualmente, o Tiguan tem preço de R$ 278,9 mil, e com o teto solar, chega a R$ 288,9 mil.