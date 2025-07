Toyota confirma lançamento da Hiace no Brasil em agosto Van chegará em duas versões ao país com chassi e motor da Hilux Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 19/07/2025 - 17h00 ) twitter

Toyota Hiace Toyota/Divulgação

A Toyota confirmou nesta semana que irá lançar a van Hiace no Brasil. O novo produto já é feito em Zárate, na Argentina, e será oferecido no Brasil já a partir de agosto, abrindo a disputa com produtos consagrados como Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master, Fiat Ducato e Ford Transit. A informação foi publicada pelo site Autoindustria.

Toyota Hiace Toyota/Divulgação

A Toyota Hiace será oferecida em duas versões: Commuter e L2H2, nas versões passageiro e carga com motor 2.8 turbodiesel e chassi compartilhados com a Hilux feita na mesma fábrica.

Toyota Hiace Toyota/Divulgação

A Toyota decidiu produzir a Hiace localmente após um investimento de US$ 50 milhões, cerca de R$ 250 milhões ampliando a área da fábrica em 8.000 m².

Toyota Hiace Toyota/Divulgação

