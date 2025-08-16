Toyota volta a oferecer Corolla GLI com desconto de R$ 43 mil para PCD Sedã volta a ser oferecido após quase quatro meses de vendas suspensas para táxi, clientes com CNPJ e portadores de deficiência Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 13h00 ) twitter

Toyota Corolla GLi Toyota/Divulgação

Há alguns meses fora do catálogo, o Toyota Corolla voltou a ser oferecido ao público PCD em sua versão de entrada com um desconto interessante. Dos R$ 169,9 mil o sedã com 2,0 litros é oferecido sob encomenda por R$ 126,9 mil, preço que equivale ao de um sedã compacto com motor 1.0 turbo, desconto de R$ 43 mil. A informação é do site Mundo do Automóvel para PCD.

Toyota Corolla GLi Toyota/Divulgação

Os pedidos para o público PCD estavam suspensos desde o começo de maio. Agora, os pedidos para PCD e também para táxi e CNPJ podem ser feitos nas concessionárias. Até então, os clientes interessados nessas condições específicas só tinham disponível o Corolla Cross.

Toyota Corolla GLi Toyota/Divulgação

Entre os itens de série estão os 7 airbags, controles de estabilidade e tração, câmera de ré, espelhos retrovisores com ajustes elétricos e volante com regulagem de altura e profundidade. Além disso, possui central multimídia com tela de 10 polegadas, painel digital de 7 polegadas e rodas de liga leve aro 16 mas abre mão do pacote Toyota Safety Sense (ADAS) com alerta e frenagem automáticos, controle de cruzeiro adaptativo e outros de comodidade como retrovisores rebatíveis, bancos em couro entre outros.O Corolla GLi 2.0 possui um motor 2.0L Dual VVT-iE 16V DOHC Flex com 175 cv (etanol) / 167 cv (gasolina) e torque de 21,3 kgf.m. Ele vem equipado com câmbio automático CVT de 10 velocidades e rodas de liga leve de 16 polegadas.

