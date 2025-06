Toyota Land Cruiser Prado recebe conjunto híbrido que irá para a Hilux SUV terá motor gerador elétrico sem afetar sistemas de tração 4x4 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/06/2025 - 11h30 (Atualizado em 24/06/2025 - 11h30 ) twitter

Toyota Land Cruiser Prado

A Toyota está lançando o Land Cruiser Prado com um exclusivo sistema híbrido leve de 48V. O SUv 4x4 conhecido pela capacidade off road usa o motor 2,8 litros turbodiesel da Hilux vendida em vários mercados inclusive no Brasil. Agora o Land Cruiser recebe sistema que melhora o consumo sem uso de um motor de tração.

Toyota Land Cruiser Prado

Trata-se do sistema HYBRID 48V que atua com o motor diesel 1GD com motor gerador elétrico alimentado por uma pequena bateria de íons de lítio e transmissão automática Direct Shift de oito velocidades. O sistema se destaca pelo posicionamento na parte superior do motor 1GD para não alterar a capacidade de imersão do Land Cruiser Prado.

Toyota Land Cruiser Prado

Embora o motor gerador não seja de tração direta a Toyota destaca que a bateria tem 13 células e capacidade de 4,3 Ah, com peso de 7,6 kg. Ao todo são 204cv e 50,9kgfm de torque no Land Cruiser HYBRID.

Toyota Land Cruiser Prado

Com o sistema híbrido o SUv da Toyota mantém os 70cm de submersão. O Land Cruiser é vendido em muitos países e já foi comercializado no Brasil. O conjunto mecânico indica que a Toyota começa a ampliar a aplicação do sistema híbrido que em breve deve estar na Hilux feita na argentina

