Toyota registra Hilux "barata" no Brasil: conheça Versão de entrada e voltada ao trabalho pode ter espaço no mercado nacional importada da Argentina Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 17/06/2025 - 18h00 )

A Toyota Hilux Champ é um projeto recente na linha da marca que foi cogitado para a América do Sul em 2023.

Hilux Champ (Toyota Divulgação) Toyota Divulgação

Agora, de forma surpreendente a Toyota registra o modelo acessível no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) no Brasil indicando que podemos ter muito em breve a picape acessível também em nosso mercado.

Hilux Champ (Toyota Divulgação) Toyota Divulgação

A Hilux Champ usa a plataforma IMV e foi desenvolvida com a engenharia japonesa e tailandesa sob a liderança de Akio Toyoda. A ideia é que seja uma picape comercial voltada apenas ao trabalho com motor diesel 2,4 litros de 150cv ou 2,0 litros de 130cv e 2,7 litros a gasolina na faixa dos 160cv.

‌



Hilux Champ (Toyota Divulgação) Toyota Divulgação

A Hilux Champ tem 5,30m de comprimento, 1,78m de largura, 1,73m de altura e 3,08m de entre-eixos. Ela usa a plataforma simplificada da Hilux mas na construção pode ser ainda mais robusta e tem capacidade de carga de 1 tonelada conforme a versão, superando até mesmo modelos médios do nosso mercado como Fiat Toro, Ford Maverick e Chevrolet Montana.

Hilux Champ (Toyota Divulgação) Toyota Divulgação

A ideia é que a Hilux Champ seja produzida em Zárate, na Argentina. A Toyota vem investindo novamente no país vizinho após mudanças políticas que permitiram a importação de peças e equipamentos para ferramental.

‌



Hilux Champ (INPI reprodução) Toyota Champ Hilux (INPI reprodução)

Da mesma forma, a van Hiace também já está nos planos da Toyota. Assim, temos mais chances de ver novos produtos comerciais da gigante japonesa por aqui.

‌



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.