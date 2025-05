Toyota vai vender vans com motor da Hilux no Brasil Linha Hiace deve estrear em breve no país nas versões furgão e passageiros Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/05/2025 - 20h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 20h00 ) twitter

Toyota/Divulgação

A Toyota sempre teve uma série de veículos comerciais pouco explorados no Brasil além da Hilux cabine simples. Desde as vans H100 dos anos 1990, a marca pouco aparece nestes segmentos. Mas isso deve mudar pois a marca vem testando no Brasil a linha de vans comerciais Hiace.

Toyota/Divulgação

A van Hiace agora é produzida em Zárate, na Argentina, como a Hilux e seria natural que ela um dia viesse para cá.

Toyota/Divulgação

A Hiace tem chassi e motor da Hilux 2,8 litros turbodiesel na faixa dos 200cv podendo ter menos potência em virtude de se tratar de um modelo comercial. Em outros países a Hiace tem 163cv e 42kgfm de torque associado ao câmbio automático de seis velocidades.

‌



Toyota/Divulgação

Na ficha técnica a Toyota Hiace tem 5,91m de comprimento, 1,95 m de largura, 2,28 m de altura e 3,86 m de entre-eixos. Dessa forma seria uma concorrente para os modelos de maior porte vendidos aqui como Renault Master, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter e Ford Transit.

