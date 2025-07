Comparativo: Yaris Cross e WR-V chegarão juntos ao Brasil; veja as diferenças Modelos estreiam no último trimestre com propostas parecidas e devem custar entre R$ 130 mil e R$ 150 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 02h00 ) twitter

Comparativo: Yaris Cross e WR-V chegarão juntos ao Brasil; veja as diferenças Honda/Toyota/Divulgação

A disputa entre Toyota e Honda deixará de ser entre Corolla e Civic e deve se intensificar na categoria SUVs compactos com a chegada de dois modelos produzidos no Brasil: o Toyota Yaris Cross, previsto para outubro, e o novo Honda WR-V, confirmado para novembro. Ambos devem ocupar a faixa de preço entre R$ 130 mil e R$ 150 mil. Veja as diferenças entre os dois utilitários esportivos compactos.

Motorização e proposta

O Toyota Yaris Cross deve ter conjunto híbrido flex com motor 1.5 aspirado de ciclo Atkinson e potência estimada em 91 cv e 12,3 kgfm. A unidade elétrica entrega cerca de 80 cv e 14,4 kgfm. A potência combinada será próxima de 115 cv. O câmbio será do tipo CVT, como em outros híbridos da marca vendidos nos países asiáticos.

Toyota Yaris Cross Toyota/Divulgação

Já o Honda WR-V deve utilizar motorização aspirada convencional, uma vez que deve equipar o SUV com o motor 1.5 flex de 126 cv e 15,8 kgfm, já conhecido da linha City e HR-V, além de também manter acoplado ao tradicional câmbio CVT. A opção híbrida deve chegar futuramente, mas ainda sem data confirmada.

‌



Honda WR-V Honda/Divulgação

Dimensões e plataforma

Ambos os modelos têm dimensões muito próximas. O Yaris Cross tem 4.310 mm de comprimento, 1.770 mm de largura, 1.615 mm de altura e entre-eixos de 2.620 mm. É construído sobre a plataforma DNGA, uma derivação mais simples da base TNGA utilizada pela marca.

‌



Honda WR-V Honda/Divulgação

O WR-V também mede 4,31 metros de comprimento, mas é mais largo, com 1,79 m, e tem entre-eixos de 2,65 m. Sua altura é ligeiramente maior, com 1,65 m. A plataforma é a mesma do City e do HR-V, com produção concentrada na fábrica de Itirapina, no interior de São Paulo.

Toyota Yaris Cross Toyota/Divulgação

Posicionamento e produção

‌



O Yaris Cross será produzido em Sorocaba, no interior paulista, e terá como foco o mercado nacional e a exportação para países como a Argentina. O WR-V será fabricado em Itirapina e também deverá atender mercados da América do Sul, como já ocorre com o City e o HR-V.

Honda WR-V Honda/Divulgação

Ambos os modelos atuarão abaixo de HR-V e Corolla Cross, com foco em consumidores que procuram um SUV compacto com motor flex e preço abaixo de R$ 150 mil. O WR-V chega primeiro apenas com motor aspirado, enquanto o Yaris Cross estreia direto com motorização híbrida.

Toyota Yaris Cross Toyota/Divulgação

Vale lembrar que o WR-V foi vendido no mercado brasileiro entre 2018 e 2022. Todavia, saiu de linha para a chegada de uma nova linha de produtos da Honda, além de utilizar a plataforma do antigo Fit, que não é mais oferecido por aqui. Tecnicamente, o modelo foi um dos precursores entre os SUVs compactos com dimensões menores, que o HR-V e rivais como Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta. Portanto, quando voltar ao mercado nacional enfrentar outros concorrentes como Fiat Pulse, lançado em 2021, Renault Kardian, que começou a ser vendido em 2024, e Volkswagen Tera que chegou neste ano. No futuro, essa categoria deve ganhar os novos modelos da Chevrolet e Nissan, com utilitários vendidos abaixo do Tracker e Kicks.

Chega esse ano! Toyota Yaris Cross será 1.5 híbrido. VEJA O VÍDEO!

